Представлено пристрій для тих, хто любить писати, але не хоче відволікатись на щось інше

Компанія Astrohaus представила особливий ноутбук для письменників. Пристрій під назвою Freewrite не отримав звичного нам великого екрана, натомість дозволяючи концентруватися виключно на тексті.

Freewrite допоможе повністю сконцентруватися на процесі друку, не звертаючи уваги на соцмережі, сповіщення, відеоролики та інші фактори, що відволікають. Він отримав невеликий монохромний дисплей, що вміщає лише кілька стрічок тексту, та передає написане у хмарні сервіси.

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Характеристики Freewrite

Пристрій виглядає досить лаконічно. Він виконаний у біло-сірих тонах і важить менше кілограма.

Девайс має невелику підставку із нахилом сім градусів.

Механічна клавіатура забезпечує плавний хід кнопок.

Над нею розташований монохромний дисплей з технологією антивідблиску , що дозволяє працювати під прямими сонячними променями. На екрані вміститься чотири або шість рядків тексту, залежно від вибраного шрифту.

, що дозволяє працювати під прямими сонячними променями. На екрані вміститься чотири або шість рядків тексту, залежно від вибраного шрифту. Акумулятор на 4200 міліампер-годин дозволяє працювати з клавіатурою до 100 годин без підзарядки .

. Заряджається пристрій за допомогою кабелю USB-C.

Freewrite від компанії Astrohaus / Фото Astrohaus

Весь написаний матеріал переноситься на хмарний сервіс під час підключення до мережі Wi-Fi. Синхронізуватись можна з Google Drive, Dropbox, Evernote або з сервісом від виробника.

Ціна

Freewrite оцінили у 249 доларів. Його можна оформити на сайті Indiegogo. Перші замовлення почнуть розсилати в липні 2023 року.

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