Компанія Akamai, що займається питаннями кібербезпеки, пішла з Росії: чому це важливо

Akamai Technologies — американська компанія, яка спеціалізується на наданні хмарних послуг. Вона використовує велику кількість серверів, розміщених у різних точках, для швидшого доступу до контенту.

Компанія Akamai маловідома серед звичайних користувачів. Вона займається наданням послуг бізнесу, фактично виступаючи невидимим посередником. Клієнтами Akamai Technologies були такі відомі компанії та інтернет-ресурси, як Apple, Facebook, Bing, Twitter та інші.

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Akamai іде з Росії

Akamai надає широкий спектр вебпослуг, зокрема, захист від DDoS-атак, CDN (продуктивність додатків та сайтів), хмарні обчислення тощо. Компанія є однією з тих компаній, о яких звертався міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров з проханням приєднатися до санкцій проти агресора.

Akamai відреагував на наше звернення та призупиняє діяльність в Росії. "Akamai з народом України. Оскільки наступ на Україну триває, нас надихають мужні громадяни, які захищають свій суверенітет" — із заяви компанії,

– написав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Це особливо важливо, враховуючи, що Cloudflare, яка займається дещо схожим бізнесом, хоча багато в чому й відмінним, залишається працювати в Росії. Раніше в окремому матеріалі ми писали, чому сервіс не відключає користувачів країни-окупанта. В цих умовах, що менше подібних за спрямуванням компаній надаватимуть послуги в Росії, то нестабільнішим для країни буде досвід перебування в світовому інтернеті.