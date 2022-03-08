Компанія Akamai маловідома серед звичайних користувачів. Вона займається наданням послуг бізнесу, фактично виступаючи невидимим посередником. Клієнтами Akamai Technologies були такі відомі компанії та інтернет-ресурси, як Apple, Facebook, Bing, Twitter та інші.

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Akamai іде з Росії

Akamai надає широкий спектр вебпослуг, зокрема, захист від DDoS-атак, CDN (продуктивність додатків та сайтів), хмарні обчислення тощо. Компанія є однією з тих компаній, о яких звертався міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров з проханням приєднатися до санкцій проти агресора.

Akamai відреагував на наше звернення та призупиняє діяльність в Росії. "Akamai з народом України. Оскільки наступ на Україну триває, нас надихають мужні громадяни, які захищають свій суверенітет" — із заяви компанії,

– написав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Це особливо важливо, враховуючи, що Cloudflare, яка займається дещо схожим бізнесом, хоча багато в чому й відмінним, залишається працювати в Росії. Раніше в окремому матеріалі ми писали, чому сервіс не відключає користувачів країни-окупанта. В цих умовах, що менше подібних за спрямуванням компаній надаватимуть послуги в Росії, то нестабільнішим для країни буде досвід перебування в світовому інтернеті.