Як повідомляє 24 канал, Acer припиняє роботу в Росії "у зв’язку з останніми подіями". Так компанія прокоментувала своє рішення у твітері.

Не пропустіть Розробник World of Tanks, компанія Wargaming оголосила про вихід з Росії та Білорусі

Повний текст заяви компанії Acer:

Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між Росією та Україною. Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії. Ми зосереджуємось на безпеці всіх наших співробітників, що включає постійні зусилля, щоб допомогти кожній людині та їхнім родинам, які постраждали від поточної ситуації. Acer сподівається, що мир буде відновлено якомога швидше.

Ми думаємо про постраждалих людей, і ми працюємо з кількома міжнародними агентствами та неурядовими організаціями над гуманітарною підтримкою.