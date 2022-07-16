Хоча невеликі смартфони можна зустріти вкрай рідко, не думайте, що вони йдуть у минуле. Насправді 2021 рік став роком повернення компактних девайсів. Тож, якщо ви роздумували над покупкою невеликого смартфона, зараз найкращий час зробити це, а 24 канал допоможе обрати сучасний та функціональний девайс.

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Apple iPhone 13 Mini

Донедавна ми думали, що епоха компактних флагманських телефонів закінчилася. Але минулого року ці невеликі, але зручні пристрої зненацька повернулися. iPhone 12 mini став найменшим iPhone, який пропонує Apple, перевершивши навіть iPhone SE. А цього року у нас з'явився його наступник iPhone 13 mini.



Apple iPhone 13 Mini / Фото Unsplash

Завдяки тонким рамкам та дизайну з плоскими краями ви отримуєте більший екран у порівнянні з iPhone SE, але у меншому корпусі. І що краще, iPhone 13 mini – найдешевша із чотирьох моделей iPhone 13.

Ви також не сильно пожертвуєте технічними характеристиками, вибравши міні-айфон. Смартфон отримав процесор Apple A15 Bionic і ті ж фантастичні нові функції камери, що й інші моделі iPhone 13. Коли справа доходить до високої продуктивності в невеликому корпусі, зараз ніщо не зрівняється з iPhone 13 mini, і це, ймовірно, найшвидший компактний телефон, який ви можете придбати.

Ціна: ≈30500 гривень

Apple iPhone SE (2022)

Цього року Apple оновила свою "бюджетну" серію SE новим iPhone SE (2022). Щоб заощадити на витратах, компанія з Купертіно знову використала вже досить застарілий корпус iPhone 8, але всередині цей телефон звір і, можливо, найпотужніший смартфон у своєму ціновому діапазоні.



iPhone SE (2022) / Фото Unsplash

Це все ще досить компактний телефон із 4,7-дюймовим дисплеєм та вагою усього близько 144 грами. Попри старий дизайн з великими рамками зверху та знизу, сучасне апаратне забезпечення всередині, особливо чіп A15 Bionic та підтримка 5G, робить iPhone SE (2022) дуже привабливим ґаджетом. Тож, якщо ціна на iPhone 13 Mini занадто висока для вас, це найкращий варіант, якщо ви шукаєте маленький iPhone.

Ціна: ≈17500 гривень

Google Pixel 4a

Бюджетний Pixel 2020 – приємний сюрприз. Він обійдеться дешевше ніж iPhone SE, і хоча цей пристрій далеко не такий потужний, він залишається досить компактним. Пристрій оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм, на відміну від нового Pixel 5a.



Google Pixel 4a / Фото Unsplash

Родзинкою Pixel 4a є те, що Google привніс у нього своє диво обчислювальної фотографії. Це дарує смартфону одні з найкращих можливостей камери у своїй ціновій категорії. Так, тут тільки одна задня камера, але Pixel 4a змушує її враховувати те, що справді важливо: якість зображення.

Ціна: ≈15500 гривень

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Samsung Galaxy S22

Новий Galaxy S22 від Samsung, оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм розумного розміру з високою частотою оновлення і технологією AMOLED. Цей пристрій точно заслуговує на увагу, якщо ви шукаєте компактний, але все ще потужний смартфон за розумні гроші.



Samsung Galaxy S22 / Фото computerbild

Це найменший з останніх телефонів корейської компанії S-серії, але навіть при цьому він має флагманські характеристики, які вам потрібні в 2022 році. Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 у поєднанні з 8 ГБ ОЗУ, Android 12 та трьома надійними основними камерами.

Ціна: ≈32000 гривень

Sony Xperia 10 II

Коли доходить до компактних телефонів, Sony часто доводить, що знає, як їх робити. Так сталося і з Sony Xperia 10 II. Цей телефон є відмінним смартфоном середнього класу з 6-дюймовим OLED-дисплеєм, захистом від води та пилу, сканером відбитків пальців і потрійною камерою на задній панелі.



Sony Xperia 10 II / Фото smartwatchguide

Під капотом він оснащений чіпсетом Snapdragon 665 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Найкраща особливість Xperia 10 II – його ціна.

Ціна: ≈18000 гривень

Asus Zenfone 8

Asus вирішила змінити ситуацію ще в 2021 році і випустила два окремі флагманські пристрої в лінійці Zenfone 8. Великий Zenfone 8 Flip успадкував фліп-камеру, але ванільна модель Zenfone 8 пішла шляхом компактності. Зважаючи на все, Asus побачила попит і потенційну нішу на ринку смартфонів, і на світ з'явився Zenfone 8.



Asus Zenfone 8 / Фото androidauthority

Ця маленька перлина має правильний розмір — не такий маленький, як iPhone 13 mini, який деякі вважають надто маленьким, але значно компактнішим, ніж середній сучасний флагман. Проте річ не лише у розмірі. Zenfone 8 оснащений усіма наворотами, які ви знайдете в топовому телефоні, та навіть більше!

Новий чіпсет Qualcomm – Snapdragon 888 – є серцем цього маленького звіра. Смартфон отримав 5,9-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц виробництва Samsung. Asus зберегла роз'єм 3,5 мм, а також обладнала смартфон містким акумулятором.

Ціна: ≈21000 гривень

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Ось і все – найкращі маленькі та компактні телефони, які ви можете купити у 2022 році. Маємо надію ми допомогли вам вибрати ідеальний смартфон.