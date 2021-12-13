До середини грудня спостерігати комету Леонарда можна буде у вечірніх сутінках. Вона буде видна протягом години-двох відразу після заходу Сонця та вранці з 04:00 або з 05:00 за Київським часом і до сходу Сонця. Місяць не заважатиме спостереженню комети під час її ранкової видимості.

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Коротко про комету Леонарда

12 грудня комета C/2021 A1 (Leonard) пройшла перигей і досягла максимального блиску.

Зараз вона перебуває приблизно в 35 мільйонах кілометрів від нашої планети, що є найменшою для неї відстанню.

Для спостереження за кометою Леонарда необхідно звернути увагу на сузір'я Змієносця.

Згідно з прогнозами, до середини місяця її яскравість досягатиме +4m (видимої зоряної величини) при максимальному зближенні із Землею і, можливо, досягне +2-3m з урахуванням ефекту прямого розсіювання (збільшення яскравості пилового хвоста), і комета перетвориться на слабкий об'єкт, доступний для спостережень неозброєним оком.

Важливо! Ми зібрали для вас фото комети яка стала найяскравішою хвостатою гостею року. Можливо, і вам випаде побачити її навіть неозброєним оком, а якщо ні – запрошуємо за цим посиланням.