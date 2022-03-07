Командир екіпажу SpaceX особисто допоміг українським воїнам
Джерело:фейсбук Олега Куця
Світ продовжує допомагати Україні у протистоянні з агресією Росії. Зокрема, це робить і американська приватна космічна компанія SpaceX.
Допомагає у війні проти Росії і командир екіпажу SpaceX. Він особисто привіз допомогу зі США для українських військових.
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Сфотографувався з прапором України у знак підтримки
Мовиться про Джареда Айзекмана, який є американським бізнесменом, пілотом, астронавтом, а також співзасновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments.
Він прилетів особисто, щоб українські військові на передовій отримали необхідне якнайшвидше. Також у знак поваги і подяки українці подарували астронавту синьо-жовтий прапор. Айзекман люб'язно сфотографувався з національним стягом України.
Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще привіз першу партію "смаколиків",
– зазначив радник-посланник Посольства України у Польщі.
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