Допомагає у війні проти Росії і командир екіпажу SpaceX. Він особисто привіз допомогу зі США для українських військових.

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Сфотографувався з прапором України у знак підтримки

Мовиться про Джареда Айзекмана, який є американським бізнесменом, пілотом, астронавтом, а також співзасновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments.

Він прилетів особисто, щоб українські військові на передовій отримали необхідне якнайшвидше. Також у знак поваги і подяки українці подарували астронавту синьо-жовтий прапор. Айзекман люб'язно сфотографувався з національним стягом України.

Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще привіз першу партію "смаколиків",

– зазначив радник-посланник Посольства України у Польщі.