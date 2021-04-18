Група з 14 фізиків-теоретиків, перевіривши результати колег, вважають, що їх припущення невірні, і причин для перегляду Стандартної моделі немає.

До теми Нові вимірювання мюона вказують на вихід за межі Стандартної фізичної моделі

Судячи з нашим обчисленням, зі Стандартною моделлю все в порядку. Занадто рано викидати попередні розрахунки, результат десятиліть напружених зусиль. Ми не можемо негайно забути все, що ми знаємо, і переключитися на єдиний новий результат нового методу,

– заявив Золтан Фодор, теоретик з Університету штату Пенсільванія, глава колаборації Будапешт-Марсель-Вупперталь

Про що взагалі мова

За законами квантової механіки і відносності, у мюона повинен бути певний магнетизм. Завдяки квантовій невизначеності, частинки й античастинки навколо мюона постійно то існують, то їх немає. Ці "віртуальні" частинки неможливо спостерігати безпосередньо, але вони можуть впливати на властивості мюона, включаючи магнетизм.

Тому, коли фізики з колаборації Muon g-2 підтвердили, що мюон приблизно на 2,5 мільйонних часток більш магнітний, ніж стверджує Стандартна модель, вони не на жарт розхвилювалися.

Для того щоб отримати такий результат, вченим довелося врахувати тисячі способів, якими частинки могли б впливати на поведінку мюона. Один з них, адронна поляризація вакууму, особливо складний і обмежує точність усіх обчислень. У ній мюон виділяє і реабсорбується частки (адрони) які складаються з кварків. Теорія кварків та квантова хромодинаміка настільки об'ємні, що теоретики не можуть розрахувати ефекти за допомогою звичайної серії наближень. Замість цього їм доводиться покладатися на дані прискорювачів.

Звісно можна спробувати виконати обчислення квантової хромодинаміки на суперкомп'ютерах, якщо змоделювати континуум часу-простору як грати з окремих точок, зайнятих кварками й глюонами. 12 років тому теоретики довели, що такий метод дозволяє обчислити маси протона і нейтрона.

Чому вчені ставляться скептично до результатів обчислень

І тепер, за сотні мільйонів годин процесорного часу група Фодора отримала розрахунок адронної поляризації вакууму і значення магнетизму мюона. Новий результат виявився всього на одну мільйонну долю нижче від експериментального значення, про який повідомляли вчені з Muon g-2. З огляду на складності обчислень, різниця дуже мала, щоб робити гучні заяви, вважає Фодор.