Астрономи виявили систему, що складається з шести зірок. Всередині системи можуть бути екзопланети. Система, що отримала назву TIC 168789840, складається з трьох пар подвійних зірок, які обертаються навколо різних центрів мас, залишаючись при цьому гравітаційно пов'язаними один з одним.

Джерело: Arxiv

Раніше вчені вже знаходили шестизіркові системи, але ця унікальна: зірки в кожній з трьох пар проходять попереду і позаду один одного, затьмарюючи іншого члена своєї групи.

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Як виявили унікальну систему

Система виявлена ​​за допомогою супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), який агентство відправило на пошук екзопланет у 2018 році. Наявність екзопланет в TIC 168789840 поки не підтверджено.

Наявність екзопланет в даному зоряному скупченні ще не підтверджено, але якби ви жили всередині цієї системи, нічне небо для вас було б особливим. Мешканці планети всередині бачили б два сонця, як Люк Скайуокер на Татуїн,

– заявив Тамаш Ґміна Борковіце, астроном з обсерваторії Баха в Угорщині і один з авторів дослідження.

Дослідники стверджують, що тільки в одній з трьох зоряних пар в теорії можуть бути планети. Дві інші подвійні системи рухаються по орбіті дуже близько один до одного, створюючи свою власну підсистему. Будь-які планети, які могли б сформуватися всередині неї, ймовірно, були б поглинені однією з чотирьох зірок. Третя подвійна система знаходиться далі. Вона обертається навколо двох інших приблизно кожні дві тисячі років, що дає шанс існування в ній екзопланет.

Як заявляють дослідники, такі екзотичні зоряні системи не просто приголомшливо виглядають; вони кидають виклик розумінню того, як формуються множинні зоряні системи.

Глибина і тривалість затемнень TIC 168789840 дозволяють астрономам визначати розміри, маси і відносні температури складових систему зірок. Але навіть з цією інформацією походження системи залишиться загадкою, поки астрономи не знайдуть інші подібні до неї.