Побили власний рекорд: коловертки вижили у вічній мерзлоті протягом 24 000 років

Витривала коловертка вже не раз доводила свою здатність переживати екстремальні умови, але 24 000 років – це історичний подвиг навіть для цієї крихітної істоти. Виявилося, що ці мікроорганізми змогли саме стільки часу протриматися у вічній мерзлоті і вижити.

Ротифери, або коловертки – це мікроскопічні багатоклітинні організми, що живуть у прісній воді. Вже відомо, що вони витримують заморожування (навіть у рідкому азоті), кипіння, висихання та радіацію. Вони навіть можуть виживати мільйони років не маючи статевих зв'язків.

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Скромна, але напрочуд витривала коловертка бделоїд знову здивувала вчених. Нещодавнє дослідження в розкопках вічної мерзлоти віком 24 000 років виявило живих (або принаймні здатних до відродження) коловерток. Виживання протягом такого тривалого терміну в умовах глибокої заморозки є новим рекордом для цього виду.

Дослідники виявили, що коловертки можуть пережити відносно повільний процес заморожування (близько 45 хвилин). Це важливо тому, що досить поступово всередині клітин тварин утворювалися кристали льоду – явище, яке зазвичай є катастрофічним для живих організмів. Насправді захисні механізми від цього дуже потрібні всім, хто займається кріоконсервуванням, що робить останню знахідку особливо важливою з цієї точки зору.

Це важливо ще й тому, що коловертки є одними з найскладніших мікроорганізмів для кріоконсервування – вони мають такі органи, як мозок і кишечник.

Повернення в екосистему

Коловертки – не єдині живі організми, які виживають у вічній мерзлоті чи кризі. Ті ж дослідники, які зробили останнє відкриття, раніше знайшли життєздатних круглих черв'яків віком близько 40 000 років у кризі. Стародавній мох, насіння, віруси і бактерії теж продемонстрували вражаючу довговічність, що викликає законне занепокоєння щодо того, чи можуть будь-які потенційно небезпечні патогени також вивільнитися з льодовиків і вічної мерзлоти у процесі танення.

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Враховуючи, що бделоїди, як правило, становлять загрозу лише для бактерій, водоростей і детриту, немає особливих причин для занепокоєння щодо цього конкретного відкриття. Але як ключові гравці в нижній частині харчового ланцюга, нещодавно виявлені коловертки вказують на те, що, можливо, нам слід подумати про те, як види, яких не бачили тисячоліттями, можуть реінтегруватися в сучасні екосистеми.

У кризі вічної мерзлоти досі живуть численні види організмів. Принаймні на мікроскопічному рівні здається можливим, що неушкоджені мікроекосистеми можуть відтанути разом (нематоди, коловертки, протисти, віруси, бактерії тощо). Як ці види, що тривалий час перебували в стані спокою, будуть конкурувати або співіснувати з сучасними екосистемами, наразі важко передбачити, але, ймовірно, це питання варто розглянути.