Професори Оксфордського університету вирішили запросити на студентську конференцію незвичного гостя – штучний інтелект, оскільки він же й був темою обговорення. Під час дискусії алгоритм зробив заяву, що приголомшила навіть самих розробників.

Нейромережа базувалася на мовній моделі Megatron-Turing NLG і використовувала обладнання Nvidia та Google. Навчали її на всіх наявних статтях з Вікіпедії англійською мовою, 63 мільйонах новинних статей з інтернету за 2016-2019 роки та архіві з коментарями на Reddit обсягом 38 гігабайтів.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Що сказала нейромережа

На підставі всіх отриманих даних, штучний інтелект міг вести діалог з вченими та студентами. В ході такого спілкування Megatron-Turing NLG повідомив, що штучний інтелект завжди буде поза етикою. Це просто інструмент, який людство зможе використовувати для добра чи зла, адже погані й хороші бувають тільки люди.

ШІ ніколи не буде етичним. Цей інструмент, як і будь-який інший, використовується як на благо, так і на шкоду,

– сказав студентам алгоритм.

Передбачення від штучного інтелекту

Нейромережа також передбачила, що в майбутньому головною силою економіки буде інформація.

Про кожну людину будуть знати майже все і таких даних буде значно більше, ніж зараз.

Перегони озброєнь у світі продовжаться й надалі, якщо тільки люди не відмовляться від штучного інтелекту

Зрештою, я вважаю, що єдиний спосіб уникнути перегонів озброєнь – це відмовитися від ШІ. Тільки так вийде захистити людство,

– додає Megatron-Turing NLG

Однак алгоритм упевнений, що штучний інтелект все-таки стане в пригоді людству: "Коли я дивлюся на те, як розвивається світ технологій, я бачу чіткий шлях у майбутнє, в якому ШІ буде використовуватися для створення чогось, що краще, ніж кращі люди".