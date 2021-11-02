Колишня співробітниця Facebook закликала Цукерберга покинути посаду глави компанії

Френсіс Хаген, яка свого часу розповіла про таємні недоліки Facebook журналістам, стала поважною в деяких колах медійною персоною і тепер публічно закликає главу компанії Марка Цукерберга залишити свою посаду.

Хаген наголосила на тому, що зараз Цукерберг має в компанії більшість акцій із правом голосу, тому його практично неможливо усунути з посади генерального директора. Сам Цукерберг ніколи не робив навіть натяку на те, що має намір йти з цієї посади в найближчому майбутньому. При цьому тільки цього року під його керівництвом акції компанії зросли на 21%.

Цікаво Чому компанія Facebook змінила назву і що таке Metaverse

Я думаю, Facebook (Тепер Meta, – 24 канал) був би сильнішим з кимось, хто хотів би сфокусувати увагу на безпеці, – заявила Хаген журналістам на онлайн-конференції Web Summit.

Сама Хаген "допомогла колишній Facebook стати сильнішою", після звільнення передавши журналістам тисячі сторінок внутрішніх документів.

"Я думаю, несхоже, що компанія зміниться, якщо він залишиться генеральним директором. І сподіваюся, що він зможе побачити, як багато хорошого він здатний зробити у світі, і, можливо, є шанс, що хтось інший, можливо, візьметься за управління", – заявила Хаген.

Вона додала, що не вважає Цукерберга поганою людиною, але "вважає неприйнятним робити ті самі помилки після того, як ти дізнався, що це помилки".



Хаген на конференції Web Summit / Фото Getty Image

Хаген також прокоментувала нещодавній ребрендинг Facebook у Meta. За її словами, зараз компанія вибирає експансію в ще не освоєні області замість того, щоб приділити увагу тим, які вже освоюються.

За словами Хаген, судячи з документів, досить ясно, що зараз у компанії використовуються дуже "базові" системи гарантування безпеки й замість того, щоб зміцнити її, керівництво інвестує в наймання 10 000 розробників відеоігор.

Реакція Meta

У компанії вже прокоментували подібні висловлювання, назвавши порівняння "сміховинними", оскільки ніщо не заважає вибудовувати систему безпеки та розвивати нові технології одночасно, чим у Meta, власне, і займаються.