Хаген наголосила на тому, що зараз Цукерберг має в компанії більшість акцій із правом голосу, тому його практично неможливо усунути з посади генерального директора. Сам Цукерберг ніколи не робив навіть натяку на те, що має намір йти з цієї посади в найближчому майбутньому. При цьому тільки цього року під його керівництвом акції компанії зросли на 21%.

Цікаво Чому компанія Facebook змінила назву і що таке Metaverse

Я думаю, Facebook (Тепер Meta, – 24 канал) був би сильнішим з кимось, хто хотів би сфокусувати увагу на безпеці, – заявила Хаген журналістам на онлайн-конференції Web Summit.

Сама Хаген "допомогла колишній Facebook стати сильнішою", після звільнення передавши журналістам тисячі сторінок внутрішніх документів.

"Я думаю, несхоже, що компанія зміниться, якщо він залишиться генеральним директором. І сподіваюся, що він зможе побачити, як багато хорошого він здатний зробити у світі, і, можливо, є шанс, що хтось інший, можливо, візьметься за управління", – заявила Хаген.

Вона додала, що не вважає Цукерберга поганою людиною, але "вважає неприйнятним робити ті самі помилки після того, як ти дізнався, що це помилки".

Хаген на конференції Web Summit
Хаген на конференції Web Summit / Фото Getty Image

Хаген також прокоментувала нещодавній ребрендинг Facebook у Meta. За її словами, зараз компанія вибирає експансію в ще не освоєні області замість того, щоб приділити увагу тим, які вже освоюються.

За словами Хаген, судячи з документів, досить ясно, що зараз у компанії використовуються дуже "базові" системи гарантування безпеки й замість того, щоб зміцнити її, керівництво інвестує в наймання 10 000 розробників відеоігор.

Реакція Meta

У компанії вже прокоментували подібні висловлювання, назвавши порівняння "сміховинними", оскільки ніщо не заважає вибудовувати систему безпеки та розвивати нові технології одночасно, чим у Meta, власне, і займаються.