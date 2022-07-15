Звинувачення висунули Джошуа Шульте. Суд погодився зі всіма дев’ятьма пунктами й вирішив, що колишній інженер Центрального розвідувального управління навмисно розкрив кеш-пам’ять інструментів спецслужб, у створенні яких сам брав участь, а також особисто викрадав секретну інформацію та відправляв її у WikiLeaks. Результатом стало оприлюднення тисяч документів у великому архіві, названому "Vault 7". Сталося це ще у 2017 році.

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Деталі справи

Для того, щоб зрозуміти, наскільки серйозним був злив інформації, зазначимо, що лише перша частина "Сховища 7" під назвою "Нульовий рік" містить 8761 документ з ізольованої високозахищеної мережі, розташованої в Центрі кіберрозвідки ЦРУ в Ленглі, штат Віргінія. Файли розповідали про цілий арсенал хакерських інструментів ЦРУ – зловмисне програмне забезпечення, віруси, трояни, збройні експлойти "нульового дня", системи дистанційного керування шкідливим програмним забезпеченням і відповідну документацію. "Нульовий рік" містить експлойти для продуктів американських і європейських компаній, включаючи iPhone від Apple, Android від Google і Windows від Microsoft і навіть телевізорів Samsung, які перетворюються на приховані мікрофони.

З огляду на це, неважко зрозуміти, чому спецслужби США з таким завзяттям узялися полювати на Джуліана Ассанжа та його джерела.

Сьогоднішній вердикт підтверджує, що підтримання кібербезпеки нашої країни є надзвичайно важливим. Це критично важливо для безпеки американського народу, а також для нашої переваги проти ворогів за кордоном. Як зазначено в судовому процесі, несанкціоноване розголошення не тільки ставить під загрозу персонал США та операції, але й дає нашим супротивникам інструменти та інформацію, щоб завдати нам шкоди,

– каже Речниця ЦРУ Теммі Торп у заяві, наданій The Verge.

Джошуа Шульте займався безпосереднім створенням різноманітних експлойтів (програма, яка експлуатує виявлену вразливість для атаки системи), призначених для викрадення інформації з пристроїв цілей.

Повідомляється, що слідчі отримали докази проти Шульте через його власні помилки в особистій безпеці.