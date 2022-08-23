Колишній інженер Apple зізнався у викрадені комерційних таємниць

Один з колишніх працівників Apple визнав себе винним у крадіжці комерційних секретів компанії Apple. З 2015 по 2018 рік він працював над проєктом безпілотного автомобіля, а потім захотів перейти до конкурентів.

Коли Сяолан Чжан залишив роботу в Apple, він сказав своєму керівнику, що збирається працювати в Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, китайському стартапі електромобілів, також відомому як Xpeng. Імовірно, саме цій компанії обвинувачений збирався передати дані.

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Що відомо

Під час розслідування Apple встановила, що Сяолан Чжан передав близько 24 гігабайтів даних на ноутбук своєї дружини через AirDrop. Він також забрав друковані плати та сервер з лабораторії автономних транспортних засобів компанії. Чи встигло щось із цього потрапити до рук конкурентів, неясно.

Розслідування не розкриває умов, на яких Чжан погодився визнати себе винним. Це може бути, наприклад, зменшення тривалості його вироку. Хай там як, але остаточне рішення про це суд винесе 14 листопада. Відповідно до законодавства США, крадіжка комерційної таємниці передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Крім того, CNBC повідомляє, що Чжан може бути оштрафований на чверть мільйона доларів.

Зазначимо, що Сяолан Чжан не єдиний, кого звинувачують у крадіжці автомобільної комерційної таємниці Apple або в спробі передати секретні матеріали Xpeng.