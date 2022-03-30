Колишній розробник російського Яндекса створив ще одну копію Instagram – сервіс Now

Ми вже згадували в наших інших публікаціях сервіс Now, покликаний стати російською альтернативою заблокованому інстаграму. Тепер розкажемо детальніше про цей проєкт.

24 канал спробував знайти відмінності між Now та Instagram. Російська підробка максимально копіює дизайн однієї з найвідоміших у світі соцмереж.

Цікаво Россграм ще не встиг запуститись, а ним уже скористалися шахраї: надурили 100 тисяч людей

Імпортозаміщення Now

Now – нова соціальна мережа, яка паразитує на популярності заблокованого в Росії інстаграму.

Тут користувачі зможуть публікувати фотографії та, можливо, відео.

За створенням сервісу стоїть колишній розробник Яндекс.Музики та Яндекс.Хмари.

Наразі проєкт знаходиться на стадії тестування, але його вже можна завантажити з магазину додатків, що ми вкрай не рекомендуємо робити, адже будь-який російський IT-продукт несе загрозу безпеці як окремої людини, так і держави в цілому.

Дизайн впізнаваний: Now є ще більшою копією інстаграму, ніж його конкурент Россграм, який зараз теж готується до запуску. Їх буквально неможливо відрізними одне від одного на прев'ю.



З сервісом Now можна грати в гру "Знайди 10 відмінностей" і гарантовано програти / Фото Now

Що цікаво, інтерфейс Now чомусь виконаний такою ворожою для росіян англійською мовою, а не своєю, рідною російською.

З уже наявних функцій – можливість публікувати фото, залишати коментарі та вподобання, переглядати профілі інших користувачів проводити пошук. Судячи з фото, "завезли" навіть верифікацію, яка традиційно виглядає як синя відмітка біля нікнейма.



Стрічка публікацій Now / Фото Now

Джерела в мережі повідомляють, що для завантаження доступні версії як на Android, так і на iOS. Однак на офіційному сайті розробники надали посилання лише на першу. В офіційному телеграм-каналі сервісу наразі уточнюють, що бета-версія подолала граничну межу тестових користувачів, після якої нові завантаження неможливі – потрібно перевести його в стабільну версію, а вона поки що знаходиться на погодженні в Apple.

Якщо вірити розробникам, то їхня соцмережа стрімко набирає популярності серед росіян: за першу добу зафіксували 25 000 реєстрацій, десять тисяч з яких лише за перші сім годин, і ще 40 000 – за другу. Висловлюємо надію, що російська аудиторія швидко й у повному обсязі перейде в Now, звільнивши світові соцмережі від своєї токсичної присутності.