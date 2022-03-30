24 канал спробував знайти відмінності між Now та Instagram. Російська підробка максимально копіює дизайн однієї з найвідоміших у світі соцмереж.

Цікаво Россграм ще не встиг запуститись, а ним уже скористалися шахраї: надурили 100 тисяч людей

Імпортозаміщення Now

Now – нова соціальна мережа, яка паразитує на популярності заблокованого в Росії інстаграму.

Тут користувачі зможуть публікувати фотографії та, можливо, відео.

За створенням сервісу стоїть колишній розробник Яндекс.Музики та Яндекс.Хмари.

Наразі проєкт знаходиться на стадії тестування, але його вже можна завантажити з магазину додатків, що ми вкрай не рекомендуємо робити, адже будь-який російський IT-продукт несе загрозу безпеці як окремої людини, так і держави в цілому.

Дизайн впізнаваний: Now є ще більшою копією інстаграму, ніж його конкурент Россграм, який зараз теж готується до запуску. Їх буквально неможливо відрізними одне від одного на прев'ю.



З сервісом Now можна грати в гру "Знайди 10 відмінностей" і гарантовано програти / Фото Now

Що цікаво, інтерфейс Now чомусь виконаний такою ворожою для росіян англійською мовою, а не своєю, рідною російською.

З уже наявних функцій – можливість публікувати фото, залишати коментарі та вподобання, переглядати профілі інших користувачів проводити пошук. Судячи з фото, "завезли" навіть верифікацію, яка традиційно виглядає як синя відмітка біля нікнейма.



Стрічка публікацій Now / Фото Now

Джерела в мережі повідомляють, що для завантаження доступні версії як на Android, так і на iOS. Однак на офіційному сайті розробники надали посилання лише на першу. В офіційному телеграм-каналі сервісу наразі уточнюють, що бета-версія подолала граничну межу тестових користувачів, після якої нові завантаження неможливі – потрібно перевести його в стабільну версію, а вона поки що знаходиться на погодженні в Apple.

Якщо вірити розробникам, то їхня соцмережа стрімко набирає популярності серед росіян: за першу добу зафіксували 25 000 реєстрацій, десять тисяч з яких лише за перші сім годин, і ще 40 000 – за другу. Висловлюємо надію, що російська аудиторія швидко й у повному обсязі перейде в Now, звільнивши світові соцмережі від своєї токсичної присутності.