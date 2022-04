Келлі, який провів 340 днів поспіль на борту Міжнародної космічної станції у 2015 та 2016 роках, запустив свій перший арт-проєкт у вигляді NFT під назвою Dreams Out of This World. Він сподівається, що ця пропозиція надихне людей тягнутися до зірок.

"Моя історія – не типова історія астронавта. У дитинстві я був поганим учнем – погано навчався у школі, був мрійником. Я знайшов натхнення у книзі Тома Вулфа "Правильні речі", тому я дуже, дуже вірю в ідею про те, що натхнення, зроблене правильним чином для потрібної людини в потрібний час, може мати екстраординарні результати", – розповів Скотт Келлі виданню Space.com

Що відомо про NFT Скотта Келлі

Арт-проєкт Dreams Out of This World створено у співпраці зі студією створення контенту Orange Comet. Він складається із серії фрагментів, що зображають Келлі у космосі на тлі по-різному переосмисленої Землі.

Ці об'єкти були виставлені на аукціон 12 квітня – у Міжнародний день польоту людини в космос, присвячений історичній орбітальній місії космонавта Юрія Гагаріна у 1961 році – разом із деякими пам'ятними речами Келлі, пов'язаними з космічним польотом.



Один з об'єктів NFT Dreams Out of This World / Фото Scott Kelly/Orange Comet

Аукціон мав тривати протягом трьох днів на торговому майданчику NFT OpenSea, але вся колекція була розпродана лише за кілька годин, зібравши понад 500 000 доларів.

Я з гордістю повідомляю, що моя колекція NFT офіційно розпродана на @opensea. Дякуємо всім, хто підтримав цей проєкт! Дивно, що у розпал цієї війни ми можемо об'єднатись через мистецтво, щоб допомогти народу України. Сьогодні було зібрано понад 500 000 доларів!

– написав Келлі у твітері.

Довідка! NFT (невзаємозамінні токени) – це фрагменти даних, що зберігаються в цифровій базі даних, яка називається блокчейном. NFT є унікальним активом, який підтверджує право власника на цифровий об'єкт, який може представляти будь-яку річ чи явище втілене у цифровій формі.

Як це допоможе Україні

Вся чиста виручка від продажу колекції піде на зусилля Глобальної місії з розширення прав та можливостей (GEM) в Україні. Ця некомерційна організація допомагає країнам та спільнотам, що постраждали від стихійних лих чи інших бід. Зараз вона активно допомагає постраждалим внаслідок російського вторгнення українцям.

Келлі був затятим противником продовження вторгнення Росії в Україну, неодноразово і найрішучішим чином засуджуючи його. На одному з нових фрагментів Dreams Out of This World зображений знаменитий синьо-жовтий прапор України, що піднімається високо над землею.

Військові злочини Путіна і підтримка або байдужість до них російського народу прирекли Росію на дуже похмуре майбутнє,

– написав Келлі 5 квітня у своєму твітері.

Більше не рекордсмен

До речі, Скотт Келлі більше не є американським рекордсменом за тривалістю безперервного перебування людини у космосі. Астронавт NASA Марк Ванде Хей нещодавно побив цей рекорд повернувшись додому 30 березня після 355-денного перебування на борту космічної станції.

Але Келлі зовсім не засмучується через втрату першого місця.

"Я думаю, що це здорово, тому що це показує, що ми досягаємо прогресу. Рекорди ставляться для того, щоб їх бити. Тому я дуже радий бачити, як Марк це робить, і я впевнений, що хтось колись поб'є його рекорд", – сказав він.