Як розповідають розробники, єдиний спосіб знайти людину в мережі HalloApp – знати її телефонний номер. Листування захищається наскрізним шифруванням, а реклама в новій соціальній мережі повністю відсутня.

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Що пропонує HalloApp

Запустити соціальні мережі для близьких друзів неодноразово і безуспішно намагалися багато команд. Проте співзасновники HalloApp Нірадж Арора і Майкл Донохью мають деякі шанси на успіх.

По-перше, сам факт їх роботи в WhatsApp до і після покупки месенджера компанією Facebook вже привертає увагу.

По-друге, Арора був одним з топ-менеджерів WhatsApp до 2018 року і однією з ключових фігур при обговоренні угоди з Facebook, а Донохью займав посаду директора з проєктування протягом дев'яти років, до тих пір, поки не покинув Facebook у2019 році.

Додаток HalloApp поділено на чотири основні розділи – стрічку з публікаціями друзів, групові чати, індивідуальні чати і налаштування. Все оформлено в мінімалістському дизайні, алгоритми для сортування постів або групових чатів відсутні.



Дизайн нового додатка HalloApp / Фото HalloApp

Арора бачить HalloApp як "антидот" від традиційних, зав'язаних на залученості і взаємодії соціальних медіа.

Уявіть, що ваші онлайн-друзі дійсно є вашими друзями. Уявіть, що вам не надходить інформація про людей і пости, які вам байдужі. Уявіть перегляд дійсно важливих моментів і можливість бачити те, що ви дійсно хочете побачити, а не те, що хоче показати вам алгоритм. Уявіть, що з вами поводяться не як з продуктом,

— заявляє Арора.

Засновники HalloApp, крім коштів, отриманих від інвесторів, мають намір організувати підписку за користування деякими сервісами HalloApp.