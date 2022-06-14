Колись – революція, сьогодні – перешкода: Павло Дуров різко висловився про Apple

Засновник Telegram Павло Дуров знову критикує Apple на своєму публічному каналі. Компанії дісталося через її політику щодо додатків для операційної системи iOS.

Як заявляє Дуров, вебверсія Telegram не може реалізувати весь свій потенціал на iOS-пристроях. Причина криється в навмисних обмеженнях функцій з боку браузера Apple Safari.

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Apple знову хитрує

У минулому Telegram, який наразі доступний в App Store, стикався з деякими проблемами в процесі перевірки з боку Apple через загальнодоступні канали, які не мають обмежень на контент. Щоб обійти деякі з цих обмежень, Telegram пропонує повну вебверсію, доступну через браузер. Такий сервіс володіє практично всіма тими ж функціями, які доступні в мобільній версії, однак все ж мусить урізати свою функціональність.

Генеральний директор Telegram зазначив, що багато розробників скаржаться на те, що "Safari вбиває Інтернет" через його обмеження. Він звертає увагу на статтю, опубліковану розробниками Telegram у квітні, зі списком 10 проблем, що стосуються iOS-версії Safari, в якій відсутні такі функції, як push-повідомлення, кодеки VP8 і VP9, висока частота оновлення, автоматична прокрутка сторінки вниз після натискання, спостерігаються проблеми з відкриттям контекстного меню та інше.

На думку Дурова, причина, по якій Apple "калічить" вебдодатки, полягає в намаганнях змусити користувачів завантажувати більше програм з App Store, щоб компанія могла збирати комісію з розробників, яка сьогодні становить 30 відсотків. Однак регулятори, схоже, почали розуміти, що відбувається. Управління з конкуренції та ринків (CMA), регулюючий орган Великої Британії, постановило, що "Apple забороняє використання альтернатив власному браузерному движку на своїх мобільних пристроях; це обмеження є унікальним для Apple. CMA стурбована тим, що це серйозно обмежує можливості конкуруючих браузерів відрізнятися від Safari (наприклад, за такими функціями, як швидкість і функціональність) і обмежує стимули Apple інвестувати в свій браузерний движок. Це обмеження також серйозно урізає можливості вебдодатків – програм, які запускаються в браузері, а не завантажуються окремо, – позбавляючи споживачів і підприємства всіх переваг цієї інноваційної технології".

Сумно, що через більш ніж через десять років після смерті Стіва Джобса компанія, яка колись зробила революцію в мобільному інтернеті, перетворилася на найсерйознішу перешкоду на цьому шляху,

– підсумовує Дуров.

Підприємець висловив сподівання, що регулятори незабаром почнуть діяти.