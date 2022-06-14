Як заявляє Дуров, вебверсія Telegram не може реалізувати весь свій потенціал на iOS-пристроях. Причина криється в навмисних обмеженнях функцій з боку браузера Apple Safari.

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Apple знову хитрує

У минулому Telegram, який наразі доступний в App Store, стикався з деякими проблемами в процесі перевірки з боку Apple через загальнодоступні канали, які не мають обмежень на контент. Щоб обійти деякі з цих обмежень, Telegram пропонує повну вебверсію, доступну через браузер. Такий сервіс володіє практично всіма тими ж функціями, які доступні в мобільній версії, однак все ж мусить урізати свою функціональність.

Генеральний директор Telegram зазначив, що багато розробників скаржаться на те, що "Safari вбиває Інтернет" через його обмеження. Він звертає увагу на статтю, опубліковану розробниками Telegram у квітні, зі списком 10 проблем, що стосуються iOS-версії Safari, в якій відсутні такі функції, як push-повідомлення, кодеки VP8 і VP9, висока частота оновлення, автоматична прокрутка сторінки вниз після натискання, спостерігаються проблеми з відкриттям контекстного меню та інше.

На думку Дурова, причина, по якій Apple "калічить" вебдодатки, полягає в намаганнях змусити користувачів завантажувати більше програм з App Store, щоб компанія могла збирати комісію з розробників, яка сьогодні становить 30 відсотків. Однак регулятори, схоже, почали розуміти, що відбувається. Управління з конкуренції та ринків (CMA), регулюючий орган Великої Британії, постановило, що "Apple забороняє використання альтернатив власному браузерному движку на своїх мобільних пристроях; це обмеження є унікальним для Apple. CMA стурбована тим, що це серйозно обмежує можливості конкуруючих браузерів відрізнятися від Safari (наприклад, за такими функціями, як швидкість і функціональність) і обмежує стимули Apple інвестувати в свій браузерний движок. Це обмеження також серйозно урізає можливості вебдодатків – програм, які запускаються в браузері, а не завантажуються окремо, – позбавляючи споживачів і підприємства всіх переваг цієї інноваційної технології".

Сумно, що через більш ніж через десять років після смерті Стіва Джобса компанія, яка колись зробила революцію в мобільному інтернеті, перетворилася на найсерйознішу перешкоду на цьому шляху,

– підсумовує Дуров.

Підприємець висловив сподівання, що регулятори незабаром почнуть діяти.