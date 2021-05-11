Коли з'явиться 6G: експерти

Консалтингова компанія ABM Research склала прогноз, в якому відповіла на питання, коли користувачам чекати на доступ до 6G. Також у компанії відзначили, що це нова технологія, а не покращений варіант інтернету 5G.

Аналітики ABM Research прийшли до висновку, користувачі отримають доступ 6G на початку 2028 року. Ключовими покращеннями стануть: значний приріст швидкості, підвищення безпеки даних та менші енергозатрати під час користування інтернетом.

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Швидкість інтернету виросте в декілька разів / Фото Unsplash

Наскільки зросте швидкість інтернету

Якщо користуватися інтернетом 5G, то середня швидкість передачі інформації для користувачів буде приблизно 120 Мегабітів на секунду. Тобто за одну секунду пристрій завантажуватиме 15 Мегабайтів інформації.

6G забезпечить приріст швидкості до 1 Гігабіта на секунду. Це еквівалентно швидкості завантаження 125 Мегабайтів на секунду.

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Які переваги надасть 6G

Висока швидкість передачі даних, яку забезпечить 6G допоможе для реалізації інших сучасних технологій.

Надасть можливість краще функціонувати громадському транспорту та автономному транспорту;

Допоможе ефективніше функціонувати дронам-кур'єрам;

Значно ефективніше працюватиме дистанційна медицина, використовуючи потенціал 6G.

Можливості самоорганізації й самовідновлення мережі для підтримки автономного водіння, роїння дронів і повсюдних мереж також відіграють важливу роль у скороченні часу і витрат на розгортання мережі та забезпечення більшого покриття для мобільного зв'язку,

– повідомив аналітик ABM Research Цзянцао Хоу