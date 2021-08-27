Традиційно всіх найбільше цікавить, коли ж Apple почне продавати нові смартфони. Відбудеться це вже у вересні.

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Коли покажуть iPhone 13

За інформацією китайських інсайдерів, 7 вересня варто очікувати на запрошення від Apple на презентацію.

Сама ж презентація відбудеться через сім днів – 14 вересня 2021 року.

Передзамовлення відкриють 17 вересня.

Офіційні продажі стартують з 24 вересня.

Згідно з ранніми витоками, у серію iPhone 13 входять моделі iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Foxconn наймає 200 000 нових працівників для виробництва iPhone 13

Заступник генерального директора заводу Foxconn в Чженчжоу Ван Сюе заявив, що до кінця вересня Foxconn буде потрібно найняти 200 000 нових робітників, щоб компанія змогла вкластися у строки виробництва. Річ і тім, що кожного року об'єми роботи збільшуються. Компанія традиційно наймає нових людей у липні-серпні, проте цього року продовжить пошук кадрів і у вересні.

Виробництво iPhone 13 почалося ще минулого місяця.

Нагадаємо, нова лінійка, згідно з останніми даними, отримає 1 терабайт пам'яті, зменшений виріз під камеру, який так дратує деяких користувачів, підекранний сканер відбитків пальців, а старша модель iPhone 13 Pro Max продаватиметься без роз'єму для заряджання – передбачено лише бездротову зарядку.

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