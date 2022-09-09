На жаль, пощастить не всім. Деякі старі моделі смартфонів та планшетів оновлень уже не отримають.
Цікаво Головна презентація Apple завершилась: коротко про все, що показали
Коли чекати iOS 16
Операційна система для iPhone буде доступна вже 12 вересня. Вона буде встановлена з коробки на нових iPhone 14.
У ній реалізовано велику кількість нововведень: покращився екран блокування, з'явилися нові віджети, набагато кращими стали карти та поштовий клієнт. Ще одна корисна функція – можливість видаляти повідомлення після надсилання.
Однак не всі iPhone отримають iOS 16. Перелік моделей, що підлягають оновленню, виглядає так:
- iPhone 8, 8 Plus, iPhone X.
- iPhone Xr, Xs, Xs Max.
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max.
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max.
- iPhone SE 2020, SE 2022.
Інші операційні системи
iPadOS 16 та macOS 13 будуть доступні для завантаження в жовтні.
- До iPadOS 16 зможуть оновитися власники: iPad 5 і новішого, iPad Pro (всіх версій), iPad mini 5 і новіших, iPad Air 3 і новіших.
- macOS Ventura отримають: MacBook Pro 2017 і новіші, MacBook Air 2018 і новіші, MacBook 12 2017 і новіші, iMac 2017 і новіші, Mac mini 2015 і новіші, Mac Pro 2019, Mac Studio.
Про дату виходу watchOS 9 і tvOS 16 поки що нічого не повідомляється. Однак відомо, що першу отримають Apple Watch Series 4 і більш сучасні, а tvOS 16 – Apple TV 4 і новіші.