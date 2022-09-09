На жаль, пощастить не всім. Деякі старі моделі смартфонів та планшетів оновлень уже не отримають.

Цікаво Головна презентація Apple завершилась: коротко про все, що показали

Коли чекати iOS 16

Операційна система для iPhone буде доступна вже 12 вересня. Вона буде встановлена з коробки на нових iPhone 14.

У ній реалізовано велику кількість нововведень: покращився екран блокування, з'явилися нові віджети, набагато кращими стали карти та поштовий клієнт. Ще одна корисна функція – можливість видаляти повідомлення після надсилання.

Однак не всі iPhone отримають iOS 16. Перелік моделей, що підлягають оновленню, виглядає так:

iPhone 8, 8 Plus, iPhone X.

iPhone Xr, Xs, Xs Max.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max.

iPhone SE 2020, SE 2022.

Інші операційні системи

iPadOS 16 та macOS 13 будуть доступні для завантаження в жовтні.

До iPadOS 16 зможуть оновитися власники: iPad 5 і новішого, iPad Pro (всіх версій), iPad mini 5 і новіших, iPad Air 3 і новіших.

macOS Ventura отримають: MacBook Pro 2017 і новіші, MacBook Air 2018 і новіші, MacBook 12 2017 і новіші, iMac 2017 і новіші, Mac mini 2015 і новіші, Mac Pro 2019, Mac Studio.

Про дату виходу watchOS 9 і tvOS 16 поки що нічого не повідомляється. Однак відомо, що першу отримають Apple Watch Series 4 і більш сучасні, а tvOS 16 – Apple TV 4 і новіші.