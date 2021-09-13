Коли вийде Android 12: відома ймовірна дата релізу операційної системи

Компанія Google досі не розповіла, коли варто очікувати Android 12. Однак ресурс XDA Developers знайшов натяки на ймовірну дату релізу, чим і поділився в мережі.

Поки що нова версія операційної системи від Google доступна для пристроїв Pixel в рамках програми тестування. Головний редактор видання XDA Developers впевнений, що компанія випустить нову ОС разом зі збіркою Android Open Source Project. Коли це буде – розповідаємо далі.

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Коли вийде Android 12

Оскільки разом з AOSP зазвичай виходять і перші публічні версії Android, то XDA Developers робить висновок, що в той же день перші користувачі Google Pixel зможуть встановити новий Android 12.

Відбудеться це начебто уже 4 жовтня. Чекати залишилося менше місяця.

Що таке Android Open Source Project? Це проєкт розробки операційної системи з відкритим вихідним кодом, підтримуваний Google. Будь-хто може вільно змінювати код, вносити зміни в репозиторій у власних цілях, а Google контролює його загальний напрямок і основну частину розробки. AOSP регулярно включає в себе останні виправлення помилок і виправлення безпеки для Android. Google щорічно представляє основні нові функції ОС на конференції для розробників.

Джерело впевнене, що Google випустить Pixel 6 і Pixel 6 Pro з Android 12 "з коробки".

Це означає, що ОС повинна бути представлена раніше, ніж смартфони.

А нові "пікселі" очікуються приблизно наприкінці жовтня.

Інші ж компанії виробники випустять свої версії дещо пізніше. Після того як вони отримають AOSP-збірки, до них внесуть відповідні зміни: інтегрують фірмові оболонки, додадуть оригінальні функції, оптимізують під свої пристрої та інше.

Як правило, першими компаніями, які запускають нову версію Android на своїх пристроях, є Samsung, Xiaomi та OnePlus. Кожен виробник окремо публікує графік оновлень.