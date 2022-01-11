Коли відбулася перша в історії хімічна війна

Історія людства – це історія війн. Ми, примати, винайшли безліч різноманітних методів та пристроїв, щоб ефективно знищувати собі подібних. Один з таких методів – це хімічна війна.

Хімічна зброя в більшості відома через своє використання під час Першої світової війни. Гази жахливі тим, що не лише вбивають, а й жахливо калічать людей, роблячи їх недієздатними. Це спричиняє навантаження на ресурсну базу потерпілої сторони, адже тепер потрібно піклуватися про бійців, вражених хімікатами. Але перше достовірне використання хімічної зброї відбулося за сотні років до Першої світової – у III столітті нашої ери.

Цікаво The Wall – безмежний футуристичний дисплей для бізнес-потреб



Римська імперія та Держава Сасанідів були ворогами сотні років / Фото Wikipedia

Перше відоме використання хімічної зброї

Римляни та перси воювали впродовж сотень років, починаючи з 54 року до нашої ери, коли тріумвір Марк Ліциній Красс пішов війною на Парфянську імперію. У 224 році Парфія, ослаблена внутрішнім розбратом та війнами з Римом, "переформатувалася" у нове державне утворення – Державу Сасанідів. Тепер Римська імперія отримала старого-нового ворога.

Вже 256 року нашої ери сасаніди взяли в облогу фортецю на березі Євфрату – Дура-Европос (Dura-Europos), що нині розташоване на території Сирії. За контроль над містом, як свідчать археологічні знахідки, точилися запеклі бої.

Були виявлені підкопи для руйнування фортифікацій, які рили сасаніди.

Також були виявлені контртунелі, вириті римськими солдатами на зустріч тунелям ворогів.

Рік облоги вдалося дізнатися завдяки римській монеті, яку знайшли разом із залишками вбитого легіонера.

Саме там, під землею, досліджуючи римський контртунель, дослідники відшукали свідчення жахливої сцени минулого: 19 тіл римлян та тіло сасанідського воїна. Разом із бійцями були виявлені залишки бітуму та кристалі сірки. Цей метод хімічної війни зустрічається у давніх текстах й, очевидно, перси вміли ним користатися. Річ у тому, що поєднання бітуму та сірки спричиняє утворенню отруйного сірчистого газу (діоксид сірки), який "нейтралізує" кисень та стає причиною жахливої смерті від задухи.

Сасаніди ефективно користувалися цією хімічною зброєю, закачуючи газ у римські контртунелі. Тому саме у 256 році нашої ери відбувся перший відомий випадок використання хімікатів для вбивства ворожих воїнів.