У 1990-х роках на території провінції Гуанкасте, Коста-Рика, проводили розкопки. Археологи знайшли залишки тварин пізнього плейстоцену: велетенський кінь Equus sp, гліптодон (велетенський броненосець) та мастодонта. Але серед кісток цих представників давньої фауни вчені знайшли нижню щелепу, як тоді подумали, койота. Проблема полягала у тому, що койоти тут з'явилися не раніше XX століття нашої ери.

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Знайдена під час розкопів нижня щелепа / Фото Phys.org

Койот чи собака

Присутність людей у плейстоцені на території Центральної Америки була підтверджена численними знахідками. Та лишалося незрозумілим, коли саме вони змогли одомашнити тварин. Відомо, що близько 10 тисяч років тому собаки жили поряд з людьми біля Берингової протоки, на Алясці. Ймовірно, вони прибули разом з азійськими колонізаторами.

Ретельно дослідивши знайдену щелепу, науковці прийняли рішення, що цей фрагмент черепа належить не койоту, а собаці. Про це свідчить форма зубів, які у койота відрізняються, хоча дві тварини і є родичами.

Таким чином, говорять вчені, на території Коста-Рики знайшли найдавнішу одомашнену собаку Америки. Тварина жила поряд з людьми 12 тисяч років тому. Надалі Оксфордський університет планує провести додаткові тести, в тому числі й генетичні.

До речі, вчені дізналися яку тварину людина приручила після собаки.