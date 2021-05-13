Ні ядерна зброя, ні зіткнення з кометою та астероїдом не зруйнують Землю. Наша рідна планета – доволі "міцний горішок", який в минулому зміг пережити удар іншої планети розміром з Марс, яка мала назву Тейя. Але Сонце – це зовсім інша справа. В майбутньому саме воно поглине Землю.

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Зіткнення Тейї та Землі в уяві художника / Фото Extreme Tech

Як саме Сонце знищить Землю

В майбутньому наша зоря почне збільшуватись, переходячи в стадію червоного гіганта. Паралельно з цим переходом буде знижуватись маса Сонця. Тому орбіта Землі теж трішки збільшиться. Меркурій та Венера, які розташовані ближче до Сонця, будуть ним поглинуті.

Окрім розширення та втрати маси, Сонце стане холоднішим. Але це не врятує Землю, адже відстань між світилом та планетою значно зменшиться. Поверхня Землі розжариться, перетворившись на океан лави. Місяць буде розірваний на шматки, які впадуть на Землю.

Поточна теорія припускає, що нова орбіта не буде достатньо великою, щоб Земля могла уникнути взаємодії з нижнім прошарком атмосфери Сонця, яке розширюється. Це означає, що Земля, ймовірно, буде випарувана зростаючою зіркою,

– розповів астрофізик з обсерваторії "Джодрелл Бенк" Аластер Ганн.

Інші розрахунки показують, що Сонце в процесі розширення досягне радіусу 1,2 астрономічні одиниці, що майже на 30 мільйонів кілометрів більше, ніж сьогоднішня відстань від Землі до Сонця. Тому зоря може просто поглинути нашу планету.

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Коли нам чекати на ці події

Спати можна спокійно. За різними оцінками, водню в ядрі Сонця залишилося приблизно на 6,4 мільярда років. Тільки, коли він вигорить, почнеться незворотній процес перетворення зорі на червоного гіганта.

Та навіть після вигорання водню пройде не один мільйонів років перш ніж Земля стане непридатною для життя.