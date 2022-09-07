У Google назвали дату презентації смартфонів Pixel 7 та годинників Pixel Watch

Компанія Google нарешті розкрила дату презентації цьогорічних новинок – смартфона Pixel 7 та свого першого розумного годинника Pixel Watch. Чекати лишилось недовго.

Компанія вже розсилає запрошення на свою подію. Цікаво, що оголошення про дату з'явилося лише за день до аналогічної від Apple.

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Коли покажуть Pixel 7

Цьогорічна осіння презентація відбудеться 6 жовтня о 10 ранку за східним часом (18:00 за київським).

Завдяки травневому заходу I/O, де анонсували різні ґаджети, ми знаємо, що цього разу представлять смартфони Pixel 7 і 7 Pro на новому поколінні чипа Tensor, перший розумний годинник Pixel Watch, який очікували від компанії ще минулого року, а також, судячи з невеликого тизера, навушники Pixel Buds. Крім того, традиційно зі смартфонами нас чекає нова версія операційної системи – Android 13. Раніше ми писали, чого очікувати від неї.

Яких-небудь подробить про пристрої наразі мало.

Дизайн смартфона зміниться лише незначною мірою. У травні компанія показала як виглядатиме задня панель. У старшої моделі одна з камер буде відокремлена від двох інших, формуючи таким чином своєрідну букву "i". Багатства кольорів цього разу очікувати не варто. Компанія вже розкрила, що Pixel 7 вийде в чорному, білому і жовтому, а 7 Pro – в чорному, білому і зеленому кольорах. Варто зазначити, що раніше в мережі з'являлися чутки про ще одну, третю, модель в серії. Однак неясно, якою вона може бути – ще більш преміальною, ніж Pro-версія, чи навпаки, більш бюджетною, ніж a-серія.

Про розумні годинники Pixel Watch інформації більше. Ми також точно знаємо, як вони будуть виглядати не лише завдяки тому, що бачили рендери у травні на Google I/O, а й тому, що раніше хтось із працівників компанії забув прототип у ресторані. Його знайшли, але годинник виявився неробочим, тому в результаті оцінити вдалося лише корпус. На думку автора огляду, це "найзручніший годинник, що він коли-небудь бачив", адже "здається набагато тоншим, ніж можна було б припустити за габаритами". У порівнянні з Galaxy Watch "здається, що їх на руці взагалі немає".

Що стосується характеристик Pixel Watch, то сама компанія розповіла, що вони отримають старий процесор SoC Exynos 9110 від Samsung, який вийшов в 2018 році. Ємність акумулятора складе всього 300 міліампер-годин. Оперативної обіцяють 1,5 гігабайта, а постійної – 32 гігабайти.

Годинник Google Pixel Watch на комп'ютерних рендерах / Фото Google