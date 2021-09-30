Місячний календар на жовтень 2021 року: коли буде повня
30 вересня 2021 , 23:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У місячному календарі на жовтень 2021 року можна знайти інформацію про те, які фази проходитиме Місяць. Читайте також, коли ж у жовтні буде молодик і повний місяць.
До того ж, місячний календар містить дані про сприятливі та несприятливі дні у жовтні. Детальніше – далі у матеріалі.
Читайте також Місячний календар на вересень 2021: коли будуть сприятливі та несприятливі дні
|1 жовтня
|Спадаючий місяць
|25 день
|2 жовтня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|3 жовтня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|4 жовтня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|5 жовтня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|6 жовтня
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|7 жовтня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|8 жовтня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|9 жовтня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|10 жовтня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|11 жовтня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|12 жовтня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|13 жовтня
|Перша чверть
|7, 8 день
|14 жовтня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|15 жовтня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|16 жовтня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|17 жовтня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|18 жовтня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|19 жовтня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|20 жовтня
|Повний місяць
|14, 15 день
|21 жовтня
|Спадаючий місяць
|15, 16 день
|22 жовтня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|23 жовтня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|24 жовтня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|25 жовтня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|26 жовтня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|27 жовтня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|28 жовтня
|Третя чверть
|22, 23 день
|29 жовтня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|30 жовтня
|Спадаючий місяць
|24 день
|31 жовтня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 3, 4, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 31 жовтня.
Несприятливі числа: 2, 5, 8, 11, 15, 21, 24, 25, 29 жовтня.
Місячні фази у жовтні
- Молодик – 6 жовтня о 14:05;
- Повний місяць – 20 жовтня о 17:56;
- Зростаючий Місяць – з 7 по 19 жовтня;
- Місяць – з 1 по 5 і з 21 по 31 жовтня;
- Місячне затемнення – немає;
- Сонячне затемнення – немає.
Які стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Прибуваючий Місяць.
- Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
- Спадаючий Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
- Старий Місяць.