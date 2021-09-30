До того ж, місячний календар містить дані про сприятливі та несприятливі дні у жовтні. Детальніше – далі у матеріалі.

Читайте також Місячний календар на вересень 2021: коли будуть сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар на жовтень 1 жовтня Спадаючий місяць 25 день 2 жовтня Спадаючий місяць 25, 26 день 3 жовтня Спадаючий місяць 26, 27 день 4 жовтня Спадаючий місяць 27, 28 день 5 жовтня Спадаючий місяць 28, 29 день 6 жовтня Новий місяць 29, 30, 1 день 7 жовтня Зростаючий місяць 1, 2 день 8 жовтня Зростаючий місяць 2, 3 день 9 жовтня Зростаючий місяць 3, 4 день 10 жовтня Зростаючий місяць 4, 5 день 11 жовтня Зростаючий місяць 5, 6 день 12 жовтня Зростаючий місяць 6, 7 день 13 жовтня Перша чверть 7, 8 день 14 жовтня Зростаючий місяць 8, 9 день 15 жовтня Зростаючий місяць 9, 10 день 16 жовтня Зростаючий місяць 10, 11 день 17 жовтня Зростаючий місяць 11, 12 день 18 жовтня Зростаючий місяць 12, 13 день 19 жовтня Зростаючий місяць 13, 14 день 20 жовтня Повний місяць 14, 15 день 21 жовтня Спадаючий місяць 15, 16 день 22 жовтня Спадаючий місяць 16, 17 день 23 жовтня Спадаючий місяць 17, 18 день 24 жовтня Спадаючий місяць 18, 19 день 25 жовтня Спадаючий місяць 19, 20 день 26 жовтня Спадаючий місяць 20, 21 день 27 жовтня Спадаючий місяць 21, 22 день 28 жовтня Третя чверть 22, 23 день 29 жовтня Спадаючий місяць 23, 24 день 30 жовтня Спадаючий місяць 24 день 31 жовтня Спадаючий місяць 24, 25 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 3, 4, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 31 жовтня.

Несприятливі числа: 2, 5, 8, 11, 15, 21, 24, 25, 29 жовтня.

Місячні фази у жовтні

Молодик – 6 жовтня о 14:05;

Повний місяць – 20 жовтня о 17:56;

Зростаючий Місяць – з 7 по 19 жовтня;

Місяць – з 1 по 5 і з 21 по 31 жовтня;

Місячне затемнення – немає;

Сонячне затемнення – немає.

Які стадії проходить Місяць