Місячний календар на вересень 2021: коли будуть сприятливі та несприятливі дні

31 серпня 2021 , 23:00
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Джерело:

24 канал

У місячному календарі на вересень 2021 року можна знайти інформацію про те, які фази проходитиме Місяць. Він також містить дані про сприятливі та несприятливі дні.

Коли у вересні буде повня – дізнайтеся далі.

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Місячний календар на вересень
1 вересня Спадаючий місяць 24, 25 день
2 вересня Спадаючий місяць 25 день
3 вересня Спадаючий місяць 25, 26 день
4 вересня Спадаючий місяць 26, 27 день
5 вересня Спадаючий місяць 27, 28 день
6 вересня Спадаючий місяць 28, 29 день
7 вересня Новий місяць 29, 1, 2 день
8 вересня Зростаючий місяць 2, 3 день
9 вересня Зростаючий місяць 3, 4 день
10 вересня Зростаючий місяць 4, 5 день
11 вересня Зростаючий місяць 5, 6 день
12 вересня Зростаючий місяць 6, 7 день
13 вересня Перша чверть 7, 8 день
14 вересня Зростаючий місяць 8, 9 день
15 вересня Зростаючий місяць 9, 10 день
16 вересня Зростаючий місяць 10, 11 день
17 вересня Зростаючий місяць 11, 12 день
18 вересня Зростаючий місяць 12, 13 день
19 вересня Зростаючий місяць 13, 14 день
20 вересня Зростаючий місяць 14, 15 день
21 вересня Повний місяць 15, 16 день
22 вересня Спадаючий місяць 16, 17 день
23 вересня Спадаючий місяць 17, 18 день
24 вересня Спадаючий місяць 18, 19 день
25 вересня Спадаючий місяць 19, 20 день
26 вересня Спадаючий місяць 20, 21 день
27 вересня Спадаючий місяць 21, 22 день
28 вересня Спадаючий місяць 22, 23 день
29 вересня Третя чверть 23, 24 день
30 вересня Спадаючий місяць 24, 25 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 5, 8, 11, 12, 17, 21 29 вересня.

Несприятливі дні: 3, 6, 9, 14, 20, 23, 28 вересня. 

Як стадії проходить Місяць у вересні

  • Молодик – 7 вересня о 03:51; 
  • Повний місяць – 21 вересня о 02:54;
  • Зростаючий Місяць – з 8 по 20 вересня;
  • Місяць – з 1 по 6 і з 22 по 30 вересня;
  • Місячне затемнення – немає;
  • Сонячне затемнення – немає.