Місячний календар на вересень 2021: коли будуть сприятливі та несприятливі дні
31 серпня 2021 , 23:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У місячному календарі на вересень 2021 року можна знайти інформацію про те, які фази проходитиме Місяць. Він також містить дані про сприятливі та несприятливі дні.
Коли у вересні буде повня – дізнайтеся далі.
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|1 вересня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|2 вересня
|Спадаючий місяць
|25 день
|3 вересня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|4 вересня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|5 вересня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|6 вересня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|7 вересня
|Новий місяць
|29, 1, 2 день
|8 вересня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|9 вересня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|10 вересня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|11 вересня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|12 вересня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|13 вересня
|Перша чверть
|7, 8 день
|14 вересня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|15 вересня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|16 вересня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|17 вересня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|18 вересня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|19 вересня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|20 вересня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|21 вересня
|Повний місяць
|15, 16 день
|22 вересня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|23 вересня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|24 вересня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|25 вересня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|26 вересня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|27 вересня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|28 вересня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|29 вересня
|Третя чверть
|23, 24 день
|30 вересня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 5, 8, 11, 12, 17, 21 29 вересня.
Несприятливі дні: 3, 6, 9, 14, 20, 23, 28 вересня.
Як стадії проходить Місяць у вересні
- Молодик – 7 вересня о 03:51;
- Повний місяць – 21 вересня о 02:54;
- Зростаючий Місяць – з 8 по 20 вересня;
- Місяць – з 1 по 6 і з 22 по 30 вересня;
- Місячне затемнення – немає;
- Сонячне затемнення – немає.