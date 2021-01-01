Повня у січні припадає на другу половину місяця. Коли будуть сприятливі дні для чогось нового – читайте в нашому матеріалі.

Новий Місяць буде 13 січні, а Повний – 28 числа, зазначає 24 канал.

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У січні повня настане о 5:54, 28 числа.

Що не можна робити в Повний Місяць у січні 2021 року

Не можна в цей день вкладати різні важливі угоди, краще приділити час родині.

Не робіть жодних фінансових махінацій, навіть заборонено давати гроші в борг.

У цей день будьте уважні, остерігайтесь шахрайства.



Повний місяць у січні / Фото pexels

Коли будуть спритливі та несприятливі дні в цьому місяці?

Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 5, 21 січня .

. Несприятливі дні у січні: 8, 9, 12.

Сприятливі дні – це ті дні, які будуть вдалими для нових починань, планування та прийняття важливих рішень. Астрологи зазначають, що в цей проміжок часу, між Сонцем і Місяцем формуються гармоніні аспекти в 60 або 120 градусів.

Несприятливі дні – не варто приділяти час та увагу важливим справам, краще займатися спокійною рутиною.