Повний Місяць у лютому 2021: дата та час

1 лютого 2021 , 08:00
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Повний Місяць у лютому буде в кінці місяця. Детальніше про те, що не варто робити в цей день – читайте в матеріалі.

Джерело: 24 канал.

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Новий Місяць настане 11 лютого, а перша чверть – 19 лютого.

Коли у лютому буде повня?

У лютому Повний Місяць настане о 10:17, 27 числа.

Що не можна робити в Повний Місяць у лютому 2021 року

  • Не варто у цей день кардинально змінювати зовнішність, адже результат вас може розчарувати.
  • Не давайте у цей день гроші в борг.
  • У Повний Місяць остерігайтеся шахрайства.


Повний місяць у лютому / Фото pexels

Коли будуть сприятливі та несприятливі дні в лютому

  • Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 3, 17.
  • Несприятливі дні: 4, 11.
Сприятливі дні – це ті дні, які будуть вдалими для нових починань, планування та прийняття важливих рішень. Несприятливі дні – не варто приділяти час та увагу важливим справам, краще займатися спокійною рутиною.