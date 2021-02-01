Повний Місяць у лютому 2021: дата та час

Повний Місяць у лютому буде в кінці місяця. Детальніше про те, що не варто робити в цей день – читайте в матеріалі.
Джерело: 24 канал.
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Новий Місяць настане 11 лютого, а перша чверть – 19 лютого.
Коли у лютому буде повня?
У лютому Повний Місяць настане о 10:17, 27 числа.
Що не можна робити в Повний Місяць у лютому 2021 року
- Не варто у цей день кардинально змінювати зовнішність, адже результат вас може розчарувати.
- Не давайте у цей день гроші в борг.
- У Повний Місяць остерігайтеся шахрайства.
Повний місяць у лютому / Фото pexels
Коли будуть сприятливі та несприятливі дні в лютому
- Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 3, 17.
- Несприятливі дні: 4, 11.
Сприятливі дні – це ті дні, які будуть вдалими для нових починань, планування та прийняття важливих рішень. Несприятливі дні – не варто приділяти час та увагу важливим справам, краще займатися спокійною рутиною.