Місячний календар на серпень 2021: коли буде повня

Місячний календар на серпень 2021 року містить фази, які проходить Місяць. Також можна знайти інформацію, коли в серпні буде повня, а також дізнатися про сприятливі та несприятливі дні.

Молодик, повний місяць, дні першої та останньої чвертей Місяця є часом посиленого взаємодії Сонця і Місяця. Це негативні дні. Сприятливими місячними днями вважають дні, коли на небі створюється аспект у 60 чи 120 градусів між Сонцем і Місяцем.

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Місячний календар на серпень 1 серпня Спадаючий місяць 22, 23 день 2 серпня Спадаючий місяць 23, 24 день 3 серпня Спадаючий місяць 24 день 4 серпня Спадаючий місяць 24, 25 день 5 серпня Спадаючий місяць 25, 26 день 6 серпня Спадаючий місяць 26, 27 день 7 серпня Спадаючий місяць 27, 28 день 8 серпня Новий місяць 28, 29, 1 день 9 серпня Зростаючий місяць 1, 2 день 10 серпня Зростаючий місяць 2, 3 день 11 серпня Зростаючий місяць 3, 4 день 12 серпня Зростаючий місяць 4, 5 день 13 серпня Зростаючий місяць 5, 6 день 14 серпня Зростаючий місяць 6, 7 день 15 серпня Перша чверть 7, 8 день 16 серпня Зростаючий місяць 8, 9 день 17 серпня Зростаючий місяць 9, 10 день 18 серпня Зростаючий місяць 10, 11 день 19 серпня Зростаючий місяць 11, 12 день 20 серпня Зростаючий місяць 12, 13 день 21 серпня Зростаючий місяць 13, 14 день 22 серпня Повний місяць 14, 15 день 23 серпня Спадаючий місяць 15, 16 день 24 серпня Спадаючий місяць 16, 17 день 25 серпня Спадаючий місяць 17, 18 день 26 серпня Спадаючий місяць 18, 19 день 27 серпня Спадаючий місяць 19, 20 день 28 серпня Спадаючий місяць 20, 21 день 29 серпня Спадаючий місяць 21, 22 день 30 серпня Третя чверть 22, 23 день 31 серпня Спадаючий місяць 23, 24 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 та 31 серпня.

Несприятливі дні: 2, 5, 8, 11, 16, 22, 25, 30 серпня.

Місячні фази у серпні 2021