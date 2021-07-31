Молодик, повний місяць, дні першої та останньої чвертей Місяця є часом посиленого взаємодії Сонця і Місяця. Це негативні дні. Сприятливими місячними днями вважають дні, коли на небі створюється аспект у 60 чи 120 градусів між Сонцем і Місяцем.
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|1 серпня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|2 серпня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|3 серпня
|Спадаючий місяць
|24 день
|4 серпня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|5 серпня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|6 серпня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|7 серпня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|8 серпня
|Новий місяць
|28, 29, 1 день
|9 серпня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|10 серпня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|11 серпня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|12 серпня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|13 серпня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|14 серпня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|15 серпня
|Перша чверть
|7, 8 день
|16 серпня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|17 серпня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|18 серпня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|19 серпня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|20 серпня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|21 серпня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|22 серпня
|Повний місяць
|14, 15 день
|23 серпня
|Спадаючий місяць
|15, 16 день
|24 серпня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|25 серпня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|26 серпня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|27 серпня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|28 серпня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|29 серпня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|30 серпня
|Третя чверть
|22, 23 день
|31 серпня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 та 31 серпня.
Несприятливі дні: 2, 5, 8, 11, 16, 22, 25, 30 серпня.
Місячні фази у серпні 2021
- Молодик – 8 серпня о 16 годині 50 хвилин.
- Повний місяць – 22 серпня о 15 годині 01 хвилину.
- Зростаючий Місяць – з 9 по 21 серпня.
- Спадаючий Місяць – з 1 по 7, з 23 по 31 серпня.
- Місячне затемнення – немає.
- Сонячне затемнення – немає.