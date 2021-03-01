Повний Місяць у березні 2021: дата та час

Повня у березні припадає на другу половину місяця. Коли будуть сприятливі дні для чогось нового – читайте в нашому матеріалі.
Новий Місяць буде 13 березня, а Повний – 28 числа, зазначає 24 канал.
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У березні повня настане о 21:58, 28 числа.
Повний місяць у березні / Фото pexels
Сприятливі дні – це ті дні, які будуть вдалими для нових починань, планування та прийняття важливих рішень. Астрологи зазначають, що в цей проміжок часу, між Сонцем і Місяцем формуються гармоніні аспекти в 60 або 120 градусів.
Несприятливі дні – не варто приділяти час та увагу важливим справам, краще займатися спокійною рутиною.