Повний Місяць у березні 2021: дата та час
Повня у березні припадає на другу половину місяця. Коли будуть сприятливі дні для чогось нового – читайте в нашому матеріалі.
Новий Місяць буде 13 березня, а Повний – 28 числа, зазначає 24 канал.
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У березні повня настане о 21:58, 28 числа.
Що не можна робити в Повний Місяць у березні 2021 року
- Не можна в цей день вкладати різні важливі угоди, краще приділити час родині.
- Не робіть жодних фінансових махінацій, навіть заборонено давати гроші в борг.
- У цей день будьте уважні, остерігайтесь шахрайства.
Повний місяць у березні / Фото pexels
Коли будуть спритливі та несприятливі дні в цьому місяці?
- Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 10, 11 березня.
- Несприятливі дні у січні: 6, 13, 21.
Сприятливі дні – це ті дні, які будуть вдалими для нових починань, планування та прийняття важливих рішень. Астрологи зазначають, що в цей проміжок часу, між Сонцем і Місяцем формуються гармоніні аспекти в 60 або 120 градусів.
Несприятливі дні – не варто приділяти час та увагу важливим справам, краще займатися спокійною рутиною.
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