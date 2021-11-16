Вимкніть негайно: як зрозуміти, що смартфон більше не можна використовувати

Використання смартфона, як і будь-якої техніки, потребує належного ставлення, однак ми зазвичай легковажно ставимося до ситуацій, які сигналізують нам про те, що смартфон став потенційно небезпечним для здоров'я. Сьогодні ми розкажемо про 5 важливих ознак, при появі яких варто перестати користуватися смартфоном.

Розбитий екран смартфона

Практично усі зараз використовують додаткові аксесуари для захисту екрана телефона від падінь та інших пошкоджень. Зараз переважна більшість смартфонів мають захисну плівку на екрані одразу ж із коробки. Не рідко виробники додають у комплект ще й силіконовий чохол для додаткового захисту корпуса.

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Разом з тим це не завжди рятує від фатальних пошкоджень і часто можна побачити людей, які користуються смартфоном з пошкодженим екраном, або розбитим склом. Однак, якщо вже сталася така прикрість і скло на екрані вашого телефона розбилося, потрібно не тягнути час і віднести його у сервіс, для заміни на нове.

Це потрібно робити навіть у тій ситуації, коли саме скло розбилося чи покрилося тріщинами, а сенсорний екран, як і раніше, працює. Користуватися ним як мінімум не практично: через уламки й тріщини ви ризикуєте подряпати руки або навіть серйозно порізатися.

Смартфон працює повільно і постійно "тормозить"

Користування таким пристроєм важко назвати ефективним. Найчастіше це призводить до зайвих нервувань, а у найбільш відповідальний момент зависання, перезавантаження та інші складнощі зі смартфоном взагалі можуть дорого коштувати.

Статися таке може з різних причин. Одна з них, банальна старість вашого пристрою. Сьогодні техніка доволі швидко стає технічно та морально застарілою і телефон, який ще 4-5 років тому працював без проблем вже може не мати деяких важливих оновлень і, як наслідок, не зможу нормально функціонувати. У такому випадку ситуація вирішується заміною пристрою на новий.



Старий смартфон краще замінити на сучасний / Фото thejournal

Однак може бути й інша причина, ваш смартфон просто засмічений великою кількістю зайвих програм, непотрібних файлів та іншими даними, які займають пам'ять та не дають йому нормально працювати. Якщо ви ще й не перезавантажували смартфон місяць або більше – це точно найбільш імовірне джерело проблеми.

У такому випадку вам необхідно все ретельно вичистити. Як це зробити, ви можете прочитати у нашому матеріалі де ми все покроково описали. Слідуйте нашим рекомендаціям і ваш смартфон знову стане швидким.

Телефон упав у воду

Сьогодні чимало телефонів на ринку мають захист від вологи й пилу, що дає змогу не боятися потрапляння на пристрій крапель дощу або поту. Однак таким захистом переважно володіють смартфони середнього цінового сегмента і далеко не всі, тому з цим треба бути обережним.

Найперше слід дізнатися, який рівень захисту від вологи має ваш телефон і чи має він його взагалі. Цю інформацію можна знайти в інструкції. Там же зазвичай вказано, як саме телефон захищений та від чого. Якщо ваш пристрій не має захисту від пилу й вологи, його краще не піддавати впливу води.



Краще берегти смартфон від зайвого намокання / Фото thelabrepair

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Однак, не завжди стається так, як ми плануємо і часом телефон ненароком падає у воду: чи то в калюжу, чи у водойму або ж навіть у раковину – статися може будь-що.

У такому випадку краще якомога швидше дістати телефон з води та вимкнути його, якщо він досі працює . В ідеалі найкраще витягнути батарею, однак сьогодні переважна більшість смартфонів мають цільний корпус, та батареї, які неможливо від'єднати на ходу.

. В ідеалі найкраще витягнути батарею, однак сьогодні переважна більшість смартфонів мають цільний корпус, та батареї, які неможливо від'єднати на ходу. Після того, як ви витягнули телефон з води його потрібно ретельно витерти, спробувати витрусити залишки рідини з роз'ємів та залишити висихати щонайменше на день, а краще на більше, щоб впевнитися у тому, що в середині смартфона не залишилася волога.

та залишити висихати щонайменше на день, а краще на більше, щоб впевнитися у тому, що в середині смартфона не залишилася волога. Не зайвим буде віднести смартфон у сервісний центр, де його розберуть та акуратно висушать. Це у будь-якому випадку обійдеться дешевше ніж можливий ремонт чи покупка нового пристрою.

Річ у тім, що користуючись смартфоном, який побував у воді, ви ризикуєте вивести його з ладу. Це може статися через коротке замикання, яке в найкращому випадку закінчиться тим, що ви отримаєте непрацюючий смартфон, який потрібно буде ремонтувати.

Набухла батарея

Вже від одного опису стає моторошно. Вас може це здивувати, але є люди, які нехтують цією ознакою та продовжують користуватися смартфоном навіть коли він набрав у розмірах кілька значних міліметрів.

Набухла батарея, як мінімум вказує на те, що з елементом живлення вашого смартфона щось не так, навіть, якщо він продовжує нормально функціонувати. У такому випадку необхідно не гаяти часу та звернутися у сервісний центр попередньо вимкнувши пристрій та переставши ним користуватися.



Набухла батарея смартфона може деформувати корпус / Фото fixshop

Збільшитися у розмірах батарея може з кількох причин:

По-перше , ваш телефон може бути банально надто старим і це, так би мовити, природній можливий ефект використання ґаджета, який вже технічно та морально застарів. В такому випадку рекомендуємо замінити пристрій на новий, або ж, як мінімум, замінити батарею, якщо на ринку є виробник, який може запропонувати нову батарею для старого ґаджета і краще, щоб цей аксесуар був оригінальним.

, ваш телефон може бути банально надто і це, так би мовити, природній можливий ефект використання ґаджета, який вже технічно та морально застарів. В такому випадку рекомендуємо замінити пристрій на новий, або ж, як мінімум, замінити батарею, якщо на ринку є виробник, який може запропонувати нову батарею для старого ґаджета і краще, щоб цей аксесуар був оригінальним. По-друге , акумулятор може бути бракованим . Якщо він збільшився у розмірах незадовго після покупки смартфона – швидше за все причина саме у цьому. Тут ви захищені гарантійними зобов'язаннями та маєте право повернути смартфон виробнику для безоплатного ремонту й заміни акумулятора.

, акумулятор може бути . Якщо він збільшився у розмірах незадовго після покупки смартфона – швидше за все причина саме у цьому. Тут ви захищені гарантійними зобов'язаннями та маєте право повернути смартфон виробнику для безоплатного ремонту й заміни акумулятора. Водночас, і це третя причина, акумулятор може бути пошкоджений. Наприклад таке може статися внаслідок падіння смартфона та деформації корпуса і самої оболонки акумулятора. У такому випадку варто негайно вимкнути телефон та звернутися у сервісний центр, адже все може закінчитися дуже погано. Взагалі пошкодження батареї може призвести до займання апарата чи навіть вибуху.

До теми Чому нагрівається смартфон і як з цим боротися

Займання та вибух акумулятора, це реальна загроза для вашого здоров'я та майна. Використання смартфона, планшета або будь-якого іншого ґаджета зі здутою батареєю дійсно може призвести до вибуху й самозаймання. У таких випадках слід негайно відключити пристрій, за можливості вийняти батарею, та звернутися у сервіс.

Пам'ятайте! Ваші смартфони потребують належного догляду та експлуатації. Тоді вони зможуть працювати довго та безпечно й слугуватимуть вам, як надійний інструмент для роботи та розваг.

До речі, ваші смартфони приховують сотні неочевидних функцій, про які ви можете не знати. Редакція 24 Техно розкаже вам про найбільш корисні з них, тож стежте за нашими порадами.