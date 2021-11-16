Розбитий екран смартфона

Практично усі зараз використовують додаткові аксесуари для захисту екрана телефона від падінь та інших пошкоджень. Зараз переважна більшість смартфонів мають захисну плівку на екрані одразу ж із коробки. Не рідко виробники додають у комплект ще й силіконовий чохол для додаткового захисту корпуса.

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Разом з тим це не завжди рятує від фатальних пошкоджень і часто можна побачити людей, які користуються смартфоном з пошкодженим екраном, або розбитим склом. Однак, якщо вже сталася така прикрість і скло на екрані вашого телефона розбилося, потрібно не тягнути час і віднести його у сервіс, для заміни на нове.

Це потрібно робити навіть у тій ситуації, коли саме скло розбилося чи покрилося тріщинами, а сенсорний екран, як і раніше, працює. Користуватися ним як мінімум не практично: через уламки й тріщини ви ризикуєте подряпати руки або навіть серйозно порізатися.

Смартфон працює повільно і постійно "тормозить"

Користування таким пристроєм важко назвати ефективним. Найчастіше це призводить до зайвих нервувань, а у найбільш відповідальний момент зависання, перезавантаження та інші складнощі зі смартфоном взагалі можуть дорого коштувати.

Статися таке може з різних причин. Одна з них, банальна старість вашого пристрою. Сьогодні техніка доволі швидко стає технічно та морально застарілою і телефон, який ще 4-5 років тому працював без проблем вже може не мати деяких важливих оновлень і, як наслідок, не зможу нормально функціонувати. У такому випадку ситуація вирішується заміною пристрою на новий.



Старий смартфон краще замінити на сучасний / Фото thejournal

Однак може бути й інша причина, ваш смартфон просто засмічений великою кількістю зайвих програм, непотрібних файлів та іншими даними, які займають пам'ять та не дають йому нормально працювати. Якщо ви ще й не перезавантажували смартфон місяць або більше – це точно найбільш імовірне джерело проблеми.

У такому випадку вам необхідно все ретельно вичистити. Як це зробити, ви можете прочитати у нашому матеріалі де ми все покроково описали. Слідуйте нашим рекомендаціям і ваш смартфон знову стане швидким.

Телефон упав у воду

Сьогодні чимало телефонів на ринку мають захист від вологи й пилу, що дає змогу не боятися потрапляння на пристрій крапель дощу або поту. Однак таким захистом переважно володіють смартфони середнього цінового сегмента і далеко не всі, тому з цим треба бути обережним.

Найперше слід дізнатися, який рівень захисту від вологи має ваш телефон і чи має він його взагалі. Цю інформацію можна знайти в інструкції. Там же зазвичай вказано, як саме телефон захищений та від чого. Якщо ваш пристрій не має захисту від пилу й вологи, його краще не піддавати впливу води.



Краще берегти смартфон від зайвого намокання / Фото thelabrepair

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Однак, не завжди стається так, як ми плануємо і часом телефон ненароком падає у воду: чи то в калюжу, чи у водойму або ж навіть у раковину – статися може будь-що.

У такому випадку краще якомога швидше дістати телефон з води та вимкнути його, якщо він досі працює . В ідеалі найкраще витягнути батарею, однак сьогодні переважна більшість смартфонів мають цільний корпус, та батареї, які неможливо від'єднати на ходу.

. В ідеалі найкраще витягнути батарею, однак сьогодні переважна більшість смартфонів мають цільний корпус, та батареї, які неможливо від'єднати на ходу. Після того, як ви витягнули телефон з води його потрібно ретельно витерти, спробувати витрусити залишки рідини з роз'ємів та залишити висихати щонайменше на день, а краще на більше, щоб впевнитися у тому, що в середині смартфона не залишилася волога.

та залишити висихати щонайменше на день, а краще на більше, щоб впевнитися у тому, що в середині смартфона не залишилася волога. Не зайвим буде віднести смартфон у сервісний центр, де його розберуть та акуратно висушать. Це у будь-якому випадку обійдеться дешевше ніж можливий ремонт чи покупка нового пристрою.

Річ у тім, що користуючись смартфоном, який побував у воді, ви ризикуєте вивести його з ладу. Це може статися через коротке замикання, яке в найкращому випадку закінчиться тим, що ви отримаєте непрацюючий смартфон, який потрібно буде ремонтувати.

Набухла батарея

Вже від одного опису стає моторошно. Вас може це здивувати, але є люди, які нехтують цією ознакою та продовжують користуватися смартфоном навіть коли він набрав у розмірах кілька значних міліметрів.

Набухла батарея, як мінімум вказує на те, що з елементом живлення вашого смартфона щось не так, навіть, якщо він продовжує нормально функціонувати. У такому випадку необхідно не гаяти часу та звернутися у сервісний центр попередньо вимкнувши пристрій та переставши ним користуватися.



Набухла батарея смартфона може деформувати корпус / Фото fixshop

Збільшитися у розмірах батарея може з кількох причин:

По-перше , ваш телефон може бути банально надто старим і це, так би мовити, природній можливий ефект використання ґаджета, який вже технічно та морально застарів. В такому випадку рекомендуємо замінити пристрій на новий, або ж, як мінімум, замінити батарею, якщо на ринку є виробник, який може запропонувати нову батарею для старого ґаджета і краще, щоб цей аксесуар був оригінальним.

, ваш телефон може бути банально надто і це, так би мовити, природній можливий ефект використання ґаджета, який вже технічно та морально застарів. В такому випадку рекомендуємо замінити пристрій на новий, або ж, як мінімум, замінити батарею, якщо на ринку є виробник, який може запропонувати нову батарею для старого ґаджета і краще, щоб цей аксесуар був оригінальним. По-друге , акумулятор може бути бракованим . Якщо він збільшився у розмірах незадовго після покупки смартфона – швидше за все причина саме у цьому. Тут ви захищені гарантійними зобов'язаннями та маєте право повернути смартфон виробнику для безоплатного ремонту й заміни акумулятора.

, акумулятор може бути . Якщо він збільшився у розмірах незадовго після покупки смартфона – швидше за все причина саме у цьому. Тут ви захищені гарантійними зобов'язаннями та маєте право повернути смартфон виробнику для безоплатного ремонту й заміни акумулятора. Водночас, і це третя причина, акумулятор може бути пошкоджений. Наприклад таке може статися внаслідок падіння смартфона та деформації корпуса і самої оболонки акумулятора. У такому випадку варто негайно вимкнути телефон та звернутися у сервісний центр, адже все може закінчитися дуже погано. Взагалі пошкодження батареї може призвести до займання апарата чи навіть вибуху.

До теми Чому нагрівається смартфон і як з цим боротися

Займання та вибух акумулятора, це реальна загроза для вашого здоров'я та майна. Використання смартфона, планшета або будь-якого іншого ґаджета зі здутою батареєю дійсно може призвести до вибуху й самозаймання. У таких випадках слід негайно відключити пристрій, за можливості вийняти батарею, та звернутися у сервіс.