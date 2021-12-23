Побутує думка, що до початку завойовницьких та грабіжницьких плавань вікінгів світ про них майже не знав. Та знахідки свідчать про протилежне – ще до початку "епохи вікінгів" (790-ті роки нашої ери) велася активна торгівля зі скандинавами. А завдяки Сонцю нам тепер відоме датування.

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Скляні намистини, знайдені під час розкопок у Рібе, Данія / Фото Phys

Розкопки та сонячний спалах

Археологи проводили розкопки у скандинавському місті Рібе, Данія. За часів вікінгів там був потужний торговий порт, куди стікалися товари мало не зі всього світу. Виявлені коштовності там вдалося датувати завдяки оригінальному методу – виявленню сонячного спалаху. Раніше завдяки такому ж методу вдалося дізнатися точний рік, коли вікінги жили в Америці.

Такий метод датування полягає у тому, що коли рівень сонячної активності зростає, можуть відбуватися дуже потужні сонячні спалахи. В результаті цього в атмосфері Землі значно збільшується концентрація радіоактивного ізотопу вуглецю, що має назву вуглець-14. Він осідає, наприклад, у деревах і завдяки річним кільцям можна встановити, коли ця подія (подія Міяке) відбулася.

Використовуючи цей метод Міяке, науковці змогли дізнатися, коли до Рібе надходили товари. Археологи виявили, що деякі товари з Євразії та Африки почали з'являтися на ринках міста ще у 750 році, до початку "епохи вікінгів".