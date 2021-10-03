Коли на планеті з’явився кисень: відповідь біологів

Раніше було відомо, коли кількість кисню на Землі різко збільшилась. Проте нові дослідження показали, як давно зародився цей газ.

Кисень виробляють ціанобактерії за допомогою фотосинтезу. Саме завдяки їм змінилася атмосфера Землі.

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Раніше вченим було відомо тільки те, що різке збільшення концентрації кисню завдяки ціанобактеріям відбулося приблизно 2,45 мільярда років тому. Науковці дали цьому явищу назву – Велика окислювальна подія.

Дослідження показало, що ціанобактерії продукували кисень і раніше, але він витрачався та окислення гірських порід. Згодом концентрація кисню різко збільшилася та повпливала на планетарну атмосферу.

Ціанобактерії продукують кисень за допомогою фотосинтеза / Фото Департаменту якості навколишнього середовища в Оклахомі

За допомогою генного аналізу науковці визначили, що всі сучасні види ціанобактерій – нащадки одного предка.

Прадавня ціанобактерія з’явилася приблизно 2,9 мільярда років тому. Саме тоді виник фотосинтез – перетворення вуглекислого газу на кисень живими організмами.

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Науковці зазначають, що давніх ціанобактерій було не так багато, тому великої концентрації кисню не було. Згодом вже нові ціанобактерії почали масштабно фотосинтезувати – так і стався кисневий бум.