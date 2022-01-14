Коли нарешті відбудеться старт ракети для польотів на Місяць: NASA озвучило терміни

Космічна експансія людства довгий час перебувала у своєрідній стагнації, адже ми "застрягли" на навколоземній орбіті. Далі літали лише автоматичні апарати. Та ось настав час, коли ми рухаємося далі.

Щоправда, рух цей відбувається доволі повільно. Але його ціль – людина на Місяці, база на Місяці та космічна станція біля Місяця. Оскільки "Холодна війна" минула й у США немає кого наздоганяти та переганяти у космосі, то й не дивно, що програма "Артеміда" рухається повільно. Це зокрема стосується першого запуску ракети-носія Space Launch System. Цей важковаговик повинен відправляти астронавтів прямо до нашого супутника.

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Ймовірно, так виглядатиме SLS в польоті / Фото NASA SpaceFlight

Коли ж відбудеться перший запуск

Перший запуск мав відбутися у 2021 році, але його перенесли на лютий 2022 року. Але потім знову відбулося перенесення старту на невизначений термін – причиною цього стала несправність в одному комп'ютері, який контролює роботу двигуна RS-25.

Наступне "стартове вікно" для польоту SLS до Місяця "відкривається" 12 березня й "закривається" 27 березня. У NASA сподіваються, що саме у цьому проміжку вдасться здійснити старт в межах місії Artemis-I та нарешті відправити космічний корабель "Оріон" до нашого супутника у безпілотному режимі.

Планується, що ракету-носій встановлять на стартовий стіл на майданчику №39B уже у лютому 2022 року, щоб протестувати системи та провести "генеральну репетицію". Потім носій знову повернуть до цеху вертикального збирання.

Якщо SLS не вдасться запустити у проміжку 12 – 27 березня, то наступне "стартове вікно" триватиме з 8 по 23 квітня 2022 року.