Коли нарешті полетить Boeing Starliner

Поки корабель Dragon Ілона Маска успішно доставляє екіпажі на МКС, у "Боїнга" та їхнього корабля Starliner справи йдуть не так добре. Нарешті стало відомо, коли можна чекати на запуск.

У NASA вирішили перестрахуватися щодо засобів доставляння екіпажів на МКС й тому "світ побачили" відразу два космічні кораблі: Dragon компанії SpaceX та Boeing CST-100 Starliner від компанії "Боїнг". Поки перший успішно возить туристів та екіпажі на МКС, останній "пасе задніх" після єдиного невдалого польоту в кінці 2019 року.

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Boeing Starliner готується до другого тестового польоту, який не відбудеться / Фото NASA Kennedy

Коли чекати на запуск

Під час першого польоту космічного корабля Starliner була виявлена низка проблем, які могли становити загрозу для людей та Міжнародної космічної станції. Спеціалісти зайнялися виправленням недоліків й другий тестовий політ (Boeing Orbital Flight Test-2) був запланований на 30 липня 2021 року. У разі, якщо тоді не вийде полетіти, резервною датою було 3 серпня 2021 року.

Та старт скасовували. Спочатку причиною стала позаштатна ситуація після стикування з МКС російського модуля "Наука", а потім й у "Боїнг" вирішили скасовувати запуск, адже були виявлені нові проблеми з кораблем. Нова дата безпілотного тестового польоту лишалася невідомою.

Ба більше, вона досі лишається невідомою, але тепер стало відомо, що відбудеться політ не раніше травня 2022 року. Та все ж "Боїнг" планує провести запуск до початку літа (ймовірно, у травні). Така ситуація стала можлива завдяки рішенню замінити службовий відсік (він приєднаний до спускового апарату й від'єднується перед його входом в атмосферу): старий відсік, який мав летіти в Orbital Flight Test-2, замінять на відсік для першої пілотованої місії Crew Flight Test.

Тепер точна дата запуску буде залежати від готовності корабля та графіку на самій МКС. Якщо все пройде успішно, то наступною має бути тестова пілотована місія Crew Flight Test й уже після цього Starliner буде сертифікований для регулярних пілотованих польотів. Тому ймовірніше за все, перша регулярна місія корабля відбудеться не раніше початку 2023 року.