Коли на Місяці вивергалися вулкани: неочікуване відкриття науковців

Місяць – єдиний природний супутник Землі. Ймовірно, що це найкраще досліджене тіло Сонячної системи окрім самої Землі та єдине космічне тіло, де побувала людина. Та Місяць все не перестає дивувати. Китайські науковці проаналізували реголіт, добутий їхньою національним космічним зондом та зробили цікаве відкриття.

Автоматична міжпланетна станція Китайського національного космічного управління (CNSA) сіла на Місяць 1 грудня 2020 року. 3 грудня апарат завершив забір зразків реголіту та повернувся на навколомісячну (селеноцентричну) орбіту. А вже 16 грудня 2021 року капсула зі зразками успішно приземлилася на території Китаю. З того часу реголіт ретельно вивчався, що дозволило зробити цікаве відкриття.

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Церемонія діставання капсули з місячним реголітом / Фото Lunar and Planetery Data Release System

Місяць та вулканізм

Невдовзі після отримання реголіту китайськими науковцями, з'явилася інформація, що ці зразки мають вулканічне походження.

Раніше реголіт з Місяця потрапляв на Землю завдяки американській пілотованій програмі "Аполлон" та радянським автоматичним міжпланетним станціям "Луна". І радянські, і американські зразки показали, що вулканізм на Місяці припинився близько 2,8 мільярда років тому.

Та китайські вулканічні зразки показали зовсім іншу "картину" – їхній вік становив 2,03 мільярда років. Це свідчить, що в окремих регіонах Місяця вулканічні процеси тривали значно довше, ніж вважалося раніше. Відкриття може вплинути на наше розуміння еволюції супутника.

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