Коли людство полетить до одного з найвіддаленіших об'єктів Сонячної системи

Сонячна система складається з безлічі об'єктів різноманітних форм та розмірів. Деякі з них настільки віддалені від зорі, що рік там триває тисячі років. І, звісно ж, нам цікаво їх відвідати.

Карликова планета Седна була відкрита у 2003 році. Об'єкт має діаметр 965 – 1060 кілометрів. Точніше визначити тяжко через велетенську віддаленість до планети. Седна має дуже витягнуту орбіту та найближче підлітає до Сонця (перигелій) на відстань 76,19 астрономічних одиниць. У найвіддаленішій точці орбіти (афелій) карликова планета віддаляється від зорі на приблизно 937 астрономічних одиниць. Рік Седни – це 11 390 земних років.

Перигелій – це найближча до Сонця точка орбіти. Афелій – найвіддаленіша від Сонця точка орбіти. Астрономічна одиниця – одиниця відстані, що рівняється середній відстані від Землі до Сонця, приблизно 149,6 мільйона кілометрів чи 8,3 світлові секунди.

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Порівняння орбіти Седни з орбітами Плутона та Нептуна / Фото Wikipedia

Політ до Седни автоматичного апарату

Щоб зрозуміти, як далеко розташована від Сонця Седна, потрібно з чимось порівняти. Тут чудово підійде найвіддаленіша відома планета Сонячної системи, Нептун, та усім відома карликова планета Плутон.

Нептун в афелії, найвіддаленішій точці орбіти, віддаляється від Сонця на 30,33 астрономічні одиниці. Це рівняється приблизно 4 мільярдам 537 мільйонам 303 тисячам кілометрів.

Плутон в афелії віддаляє від Сонця 49,3 астрономічні одиниці. Це становить приблизно 7 мільярдів 375 мільйонів 175 тисяч кілометрів.

Седна у перигелії зближається із нашим світилом на 76,19. Це рівняється приблизно 11 мільярдам 397 мільйонів 861 тисячу кілометрів.

В афелії Седну "заносить" на 937 астрономічних одиниць від Сонця – понад 140 мільярдів кілометрів.

Ця невелика карликова планета у 2076 році досягне перигелію, тому, вважають деякі спеціалісти, перед цим ми матимемо зручні моменти для запуску зондів – автоматичних міжпланетних станцій (АМС). Перше таке "пускове вікно" відбудеться у 2029 році, наступне – 2034 року.

Враховуючи велетенську відстань, без гравітаційних маневрів біля інших планет не обійтися. На щастя, людство має чималий досвід "крадіжки енергії" в інших космічних тіл. Багато апаратів регулярно здійснюють такі маневри, щоб отримати потрібне прискорення чи зменшити швидкість, не використовуючи цінне паливо.

Два апарати програми Voyager ("Вояджер") здійснили кілька почергових гравітаційних маневрів біля планет-гігантів. Це надало їм прискорення, яке дозволило ( станом на 5 січня 2022 року) віддалитися від Сонця на 155 та 129 астрономічних одиниць. Подорожують апарати вже понад 44 роки.

Згідно з деякими розрахунками, запуск зонда у 2029 році потребуватиме гравітаційних маневрів біля Венери, Землі та Юпітера. Це приведе АМС до Седни за 20 років польоту. Також можлива 30-річна траєкторія польоту, яка є кращою, адже корабель матиме меншу швидкість польоту відносно карликової планети.

До речі, на орбіту навколо Седни, як можна було зрозуміти, апарат вийти не зможе, адже відносна швидкість буде становити близько 13,7 кілометра на секунду. Щоб загальмувати приблизно до 0,5 кілометрів на секунду (менше другої космічної швидкості для Седни), потрібно занадто багато палива, яке, ймовірно, не зможе взяти борт. Тому 20 – 30 років польоту закінчаться коротким дослідженням Седни з пролітної траєкторії, як це було з Плутоном у 2015 році.