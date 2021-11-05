Наприклад, виявляється, що центральні регіони Піренейського півострова людина заселила, можливо, пізніше, ніж Америку, хоча перші люди сучасного типу прийшли в Іберію близько 43 тисяч років тому. Та ще й відбулося це прямо посеред останнього льодовикового періоду. До такого рішення прийшли науковці після археологічних розкопок у печері Peña Capón, Іспанія.

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Динаміка заселення людьми Іберії / Фото Scientific Reports

Детальніше про давніх колоністів

У печері Peña Capón розкопки проводять з 2015 року. Археологічний пам'ятник розташований біля річки. В осадовому прошарку знайдені численні артефакти давніх мисливців-збирачів. Ймовірно, що печера давала прихисток людям уже 26 100 років тому. Але жили вони там сезонно, під час полювань, а у печері обробляли впольованих звірів.

Причина, чому центр півострова довго лишався незаселеним проста – там було некомфортно та холодно. Але чомусь, близько 26 тисяч років тому, люди вирішили осісти у центральних регіонах, хоча тоді був пік льодовикового максимуму й на новозаселених землях була тундра.

Та цілком ймовірно, що люди прийшли туди набагато раніше. На це натякає значний розрив у роках першого свідчення життя людини на узбережжі (43 тисяч років тому) та першій стоянці в центральних регіонах (Peña Capón, 26 тисяч років тому). Науковці впевнені, що такий розрив свідчить не про те, що людей не було в центрі Іберії, а про те, що просто не лишилося свідчень цього (або вони ще не знайдені).