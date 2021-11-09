Коли людина вперше досягнула Фолклендських островів

Фолклендські острови офіційно відкрив англійський мореплавець Джон Стронг у 1690 році, проте цілком ймовірно, що інші європейці раніше теж бачили ці клаптики суші. Та можливо, що за сотні років до Джона Стронга на островах уже побували інші люди – жителі Вогняної Землі.

Фолклендські острови розташовані у південній частині Атлантичного океану та є важливим проміжним пунктом для кораблів, які курсують через протоку Дрейка. Від "великої землі", Південної Америки, острови відділяє близько 500 кілометрів океану. Та виявилося, що це може бути не перепоною для корінних жителів Вогняної Землі.

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На Фолклендські острови претендує Аргентина, хоча сьогодні вони належать Великій Британії / Фото Wikipedia

"Доєвропейська" епоха на островах

Впевненість у тому, що давні жителі Південної Америки могли подолати близько 500 кілометрів океану та досягнути островів існує тому, що були знайдені цікаві артефакти. Наприклад, були виявлені кістки тварин, які були обережно складені купками. Біля купок були знайдені кам'яні знаряддя праці, які використовувалися давніми жителями Південної Америки.

Ще одним свідченням регулярних відвідин вогнеземельцями Фолклендських островів – це пожежі та їхня інтенсивність. Вчені проаналізували накопичення деревного вугілля у ґрунті та виявили, що його кількість зростає у 150 році нашої ери, у 1410 році та у 1770 році. Остання дата збігається з початком заселення островів європейцями.

Не забули науковці й про єдиного сухопутного ссавця островів – вимерлу фолклендську лисицю. Люди знищили її у XIX столітті. Проаналізувавши знайдені кістки лисиці, яка жила до появи європейців, науковці дізналися її раціон. Виявилося, що тварина їла переважно морських левів та морських котиків. Дивина тут у тому, що невелика фолклендська лисиця ніяк не могла їх вполювати. Тому цілком ймовірно, що вона доїдала залишки, впольованих людьми тварин. Для вогнеземельців морські леви та морські котики були звичною здобиччю.

Окремим питанням є історія появи фолклендської лисиці на островах. Ймовірно, що вона потрапила туди завдяки людям. Та це суперечливе питання, адже найдавніші кістки лисиці датуються 3450 роком до нашої ери.

На основі зібраних даних науковці припустили, що корінні народи Південної Америки ніколи не жили на Фолклендських островах, проте регулярно їх відвідували для, ймовірно, полювання. Найбільше подорожей, на думку вчених, відбулося з 1275 по 1420 роки.