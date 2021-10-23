Перші свідчення одомашнення коней з'являються на території сучасного північного Казахстану. Там виявили свідчення спроб приручення тварин, які відбулися близько 5500 років тому. Але спроба була невдалою і ті коні не є пращурами сучасних коней. Тому, щоб виявити, коли людина поставила коней собі на службу, група науковців секвенувала ДНК із залишків близько 300 коней зі всієї Європи. Виявилося, що тварин приручили близько 4200 років тому на Північному Кавказі.

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Мапа одомашнення коней та місця існування тарпанів та коней Пржевальського / Фото Nature

Від Кавказу й по всьому світу

Приручення коней значно вплинуло на те, як людина пересувалася та на які відстані, коні вплинули на ведення військових дій, вплинули на спосіб життя цілих народів. Характерним є те, що після одомашнення у коней з'явилися генетичні адаптації до цього, наприклад, сильна спина та менш гоноровий характер.

Давні одомашнені коні поступово витіснили усіх інших і є прямими пращурами усіх сучасних коней. Науковці, досліджуючи геноми коней, виявили численні збіги саме на території сучасного Північного Кавказу. Тобто, саме звідти походять усі сучасні коні. Цікавим є те, що до приручення людиною, у світі існувало величезне генетичне різноманіття серед цих тварин. Та після одомашнення усе це різноманіття "задавив" ген сучасного коня.

Як тільки відбулося приручення людиною, ситуація різко змінилася. Барвиста карта перетворилася в один суцільний колір,

– розповідає про падіння генетичного різноманіття керівник дослідження Людовік Орландо.

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Після приручення пройшло всього лише близько 500 років – і сучасний кінь розповсюдився на значну частину Старого світу: від Єгипту до Китаю. Водночас, як мовиться у дослідженні, спостерігалася своєрідна тваринна "демографічна революція" – коней масово розводили для різноманітних цілей. Їх використовували на полях, для подорожей, для добування м'яса та молока та, звісно, у бойових діях.